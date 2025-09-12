西螺服務區違規停車！失控女拍車　狂譙三字經飆罵遭強制送醫

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

國道1號南下西螺服務區昨(11)日晚間發生一起事件，一名女子遭檢舉未依規定停車。員警到場處理，發現女子不願配合且情緒不穩，不時大力拍打車體還大聲怒罵三字經，最後，警方派遣救護車將女子送醫治療。警方表示，違規停放車輛妨礙他人通行者，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰

▲ 一名林姓女子昨日晚間因未依規定停放車輛，大鬧雲林西螺服務區 。（圖／記者游瓊華翻攝）

國道警方昨日晚間接獲民眾報案，指出南下西螺服務區小型車停車格有違規停放車輛。經警方到場了解，係39歲林姓女子駕駛的租賃小客車未依規定停放，整輛車車頭明顯超出停車格一半，嚴重影響其他用路人。警方依規對林女舉發並勸導移動車輛，但林女不願配合，警方只好通知交控中心派遣拖吊車實施強制拖離。

▲ 林姓女子駕駛租來的車輛，停放時半個車身超出停車格。（圖／記者游瓊華翻攝）

拖吊車到場後，林女情緒更加激動，直接站上拖車斥責工作人員，還時不時大力拍打租來的小客車車頂。警方見其脫序行為且情緒極度不穩，遂將林女強制送醫治療。然而，躺在擔架上的林女仍不斷以三字經辱罵救護人員，全部過程皆遭民眾手機錄下。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第5款規定，違規停放車輛妨礙他人通行者，可處汽車駕駛人新臺幣600元以上至1200元以下罰鍰。

國道警方呼籲，民眾停車時應遵守規定的時間、位置、方式及車種停放，如發現違規停車情形，請立即撥打110報案或1968通報國道警察處理，以維護行車安全與通行順暢。