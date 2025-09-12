今年取締5992件！南投「冠軍測速桿」在這裡　警公布前三名

▲南投縣鹿谷鄉縣道151線10.07K測速照相桿，取締件數為全縣冠軍。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣政府警察局為強化路段車速管理、預防交通事故，於鹿谷鄉縣道151線10.07K處設置固定式測速照相桿，由於該路段為直線下坡，且速限50公里，成為超速違規較多之路段，今年1至8月共取締5992件，成為南投全縣第一。

南投縣政府警察局交通警察隊指出，溪頭自然教育園區近年入園人次持續增加，伴隨車流量提升，違規情形亦隨之上升；且鹿谷鄉縣道151線10.07K處為直線下坡，速限50公里，為易超速違規路段，警方於該處設置固定式測速照相桿，目的在於降低車速，提醒用路人維護交通安全。

據統計，今年1至8月，南投縣固定桿超速取締件數前三名為鹿谷鄉151線10.07K處，共5992件、竹山鎮台3線227.7公里處，共2599件、中寮鄉139線47.5公里處，共2450件；另竹山鎮台3丙線4.7公里處，7月份取締超速839件，8月份為742件，呈現下降趨勢。

警方呼籲，南投縣山區道路多為彎曲及坡道，行車應隨時注意速限並保持安全距離，避免因駕駛不慎造成違規或事故，共同營造安全的用路環境，才能讓每一段旅程平安順利，讓交通環境更友善、更安全。