　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

今年取締5992件！南投「冠軍測速桿」在這裡　警公布前三名

▲▼南投縣鹿谷鄉縣道151線10.07K測速照相桿。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣鹿谷鄉縣道151線10.07K測速照相桿，取締件數為全縣冠軍。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣政府警察局為強化路段車速管理、預防交通事故，於鹿谷鄉縣道151線10.07K處設置固定式測速照相桿，由於該路段為直線下坡，且速限50公里，成為超速違規較多之路段，今年1至8月共取締5992件，成為南投全縣第一。

南投縣政府警察局交通警察隊指出，溪頭自然教育園區近年入園人次持續增加，伴隨車流量提升，違規情形亦隨之上升；且鹿谷鄉縣道151線10.07K處為直線下坡，速限50公里，為易超速違規路段，警方於該處設置固定式測速照相桿，目的在於降低車速，提醒用路人維護交通安全。

據統計，今年1至8月，南投縣固定桿超速取締件數前三名為鹿谷鄉151線10.07K處，共5992件、竹山鎮台3線227.7公里處，共2599件、中寮鄉139線47.5公里處，共2450件；另竹山鎮台3丙線4.7公里處，7月份取締超速839件，8月份為742件，呈現下降趨勢。

警方呼籲，南投縣山區道路多為彎曲及坡道，行車應隨時注意速限並保持安全距離，避免因駕駛不慎造成違規或事故，共同營造安全的用路環境，才能讓每一段旅程平安順利，讓交通環境更友善、更安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李雅英確定跳槽！新隊伍曝光
快訊／陳怡君獲釋！饅頭主任超盡責　才交保就擋記者護主
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
台男星和于朦朧是好友！　哀痛發聲
破4成民眾認為柯文哲冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人
李洋商業廣告持續播　運動部大動作5點澄清未違法
50車瞬間包膜！整條街像下雪...超扯畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

延押改交保議員陳怡君獲釋　饅頭主任超盡責！才交保就擋記者護主

彰化鐵皮工廠電費飆167倍！屋主傻眼：半年沒人用　台電回應了

前後對比曝！陳怡君涉貪遭押205天　抗告成功100萬元交保現身

新莊社區暗藏天九賭場！住戶當密探通報　警連破3門逮28人

南投男失蹤搜尋無果家屬祈福救命　3天後神奇在祖靈地找到人

砂石車防塵網沒收好！勾到紅綠燈害下垂　駕駛挨罰恐再賠5萬

金門鐵人三項疑違法突喊卡！監院介入查真相　縣府：全力配合

今年取締5992件！南投「冠軍測速桿」在這裡　警公布前三名

環球水泥烏日廠粉塵噴發！50車瞬間包膜　整條街像下雪超扯畫面曝

剝皮式詐騙16人榨乾7千萬　黑幫大哥「扮好人」介紹貸款繼續騙

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【好任性！】休旅闖雪隧封閉車道　遇施工車才變換車道

延押改交保議員陳怡君獲釋　饅頭主任超盡責！才交保就擋記者護主

彰化鐵皮工廠電費飆167倍！屋主傻眼：半年沒人用　台電回應了

前後對比曝！陳怡君涉貪遭押205天　抗告成功100萬元交保現身

新莊社區暗藏天九賭場！住戶當密探通報　警連破3門逮28人

南投男失蹤搜尋無果家屬祈福救命　3天後神奇在祖靈地找到人

砂石車防塵網沒收好！勾到紅綠燈害下垂　駕駛挨罰恐再賠5萬

金門鐵人三項疑違法突喊卡！監院介入查真相　縣府：全力配合

今年取締5992件！南投「冠軍測速桿」在這裡　警公布前三名

環球水泥烏日廠粉塵噴發！50車瞬間包膜　整條街像下雪超扯畫面曝

剝皮式詐騙16人榨乾7千萬　黑幫大哥「扮好人」介紹貸款繼續騙

韓熱議一周上4.5天班！朴明洙「反對立場」遭批：不是上班族的閉嘴

胡金龍看新聞才知林哲瑄引退「他還能打」　妙回：台股大漲...

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

福特12局再見犧飛！水手7比6險勝天使　6連勝並列美西龍頭

幫普丁緩頰？　川普：俄軍無人機入侵波蘭「可能是誤闖」

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

延押改交保議員陳怡君獲釋　饅頭主任超盡責！才交保就擋記者護主

加油再等等！　油價下周預估最多降0.1元

快訊／陳世展7局無失分　中華隊與波多黎各0比0激戰延長賽

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

社會熱門新聞

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

住戶喝到屍水　高大成曝1前提問題不大

即／高院罕見「自為裁定」　陳怡君100萬交保

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

醉男坐車上拒酒測挨罰18萬　結局逆轉

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

50人喝到屍水！北市水塔腐屍「非大樓住戶」

「台灣臀后」曾找親姊下海　僅1家人知她在拍片

水塔腐屍相驗結果曝！約40歲身高175...上身赤裸

即／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手

即／台鐵深夜事故　男遭火車撞擊「左腳掌斷肢」

更多熱門

相關新聞

20歲男無照超速拒繳罰款　屏東分署出手乖乖繳清

20歲男無照超速拒繳罰款　屏東分署出手乖乖繳清

屏東市一名剛滿20歲男子，未曾考取駕照卻多次在高屏地區駕駛車輛，甚至超速、闖紅燈右轉，違規累積高達新台幣5萬2700元罰鍰。他僅分期繳納7800元後便拒繳，經屏東監理站移送行政執行。分署查出他名下仍有不動產、車輛及存款，依法進行存款扣押，男子見郵局帳戶遭足額扣款，才急忙到分署繳清欠款。

幫吸金主嫌查個資　南投警涉洩密被起訴

幫吸金主嫌查個資　南投警涉洩密被起訴

國3白車撞緩撞車！駕駛：開著ACC自動輔助駕駛

國3白車撞緩撞車！駕駛：開著ACC自動輔助駕駛

人行道違停太NG　台東警方加強取締

人行道違停太NG　台東警方加強取締

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

關鍵字：

南投鹿谷測速桿超速違規取締

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面