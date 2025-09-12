好萊塢震撼彈！派拉蒙傳將「收購華納兄弟」　背後金主是一日首富

▲華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）據傳可能被收購。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

「派拉蒙天空之舞影業」（Paramount Skydance）據傳有意收購「華納兄弟探索公司」（Warner Bros Discovery），若成功可能重塑好萊塢娛樂產業。此收購案尚未正式提交，計畫仍可能生變，但據傳背後金主正是最近一度稱上全球首富的艾利森與他的兒子。

路透社、華爾街日報11日引述消息人士報導，幾周之前「天空之舞影業」（Skydance）才以84億美元收購派拉蒙全球公司（Paramount Global），如今又傳出執行長大衛·艾利森（David Ellison）有意收購華納兄弟探索。消息傳出後，華納兄弟探索股價暴漲高達30%，派拉蒙股價也飆升15%，但兩間公司目前均拒絕置評。

▲派拉蒙天空之舞影業傳將提出收購案。（圖／路透）



華納兄弟11日早盤市值已接近330億美元（約新台幣9987億元），據悉這項交易將以「現金」為主要支付方式，收購範圍包括華納兄弟探索所有旗下資產。

如果收購成功，超人等DC漫畫超級英雄、海綿寶寶、駭客任務、星艦迷航記（Star Trek）等知名影劇作品，CBS與CNN兩大美國新聞媒體，HBO Max與Paramount+兩大串流平台，都將被整合在同一個企業旗下。

市場分析師高德曼（Jeremy Goldman）形容，「這筆交易就像是好萊塢版本的續集電影，沒人預料得到，但又覺得遲早會發生。」

▲81歲的艾利森一度成為全球首富。（圖／路透）



事實上，大衛·艾利森的父親正是甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞·艾利森（Larry Ellison）。隨著甲骨文9日發布強勁財報，隔日收盤股價上漲約36%，賴瑞·艾利森的財富也暴增890億美元，一度以3892億美元淨資產登上全球首富，但當天稍晚又把寶座還給馬斯克。