數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

▲中國山西省臨汾市一處新建社區，因為電梯設計與眾不同，被住戶吐槽「回家前還得算數學」引起關注。（圖／翻攝荔枝新聞）

圖文／CTWANT

近日，中國山西省臨汾市，一處新建社區的電梯因設計與眾不同，被住戶吐槽「回家前還得算數學」引起關注。業者對此指出，該社區建案屬於空中園林與垂直綠化的「第四代建築」，每個院落都有2層，因此電梯必須透過「院數」跟「層數」2組按鍵才能正確到家。

據《荔枝新聞》報導，這戶社區位於山西省臨汾市，由於電梯設計與眾不同，被住戶吐槽「回家前還得算數學」。對此，該建案的銷售部門人員透露，該社區屬於最新的「第四代住宅」設計，一個大院子包含2層，因此電梯需要特定操作，才能順利到達目標樓層，「比如『5號院』的『如院』就是第10層，5號院的『雲庭』就是在這個數的基礎上加1，也就是第11層。」工作人員也強調，該社區業主入住前，都會接受電梯的使用培訓，不會有回不了家的狀況發生。

據了解，所謂「第四代住宅」是中國房地產界近年來鼓吹的概念。號稱該類住宅集合了「空中園林」與「垂直綠化」於一體，也被稱為「城市森林花園住宅」或「立體花園住宅」。其最顯著的特點是，建築外牆覆滿綠色植物，每層設有共享的公共院落與開放式步行街巷，每戶更擁有獨立的私家庭院，讓住戶雖然身處於都市中的大樓，卻能在自家實現種花、種菜、遛狗等田園生活的夢想。

對此，中國網友也紛紛留言討論：「脫褲子放屁的多餘設計」、「很安全！這樣一搞，外人就算知道你住幾樓，也不知道怎麼去。」、「設計師想必沒有過喝醉酒回家的經驗吧……」不過也有網友反駁：「哪裡需要計算了，不就是改成了名字，沒用阿拉伯數字而已，你連回家按哪幾個鈕都記不住嗎？」

延伸閱讀

▸ 密交有端倪？陳漢典曾喊「黃路梓茵是我老婆！」 昔日CP成真《大熱門》獻上祝福

▸ 求婚照好甜！LuLu戴婚戒花托燦笑 陳漢典「眼神超寵溺」

▸ 原始連結