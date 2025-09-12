台中71歲阿北點援交廣告！想色色急匯18萬　警銀聯手苦勸阻詐

▲▼71歲郭姓老翁在網路疑似被色誘匯款18萬，行員機警向警方協助幫忙成功阻詐。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢分局東勢派出所10日上午接獲銀行報案，指有民眾疑似遭詐騙，先前已匯款一萬八千元，後來雖有退款6000元，但又被要求在匯款18萬元，行員機警向警方報案，員警苦口婆心積極勸導說是詐騙，才成功阻止匯款，保住民眾的金錢。

東勢警分局10日接獲華南銀行來電告知，疑似有詐騙情事需警方協助，東勢派出所警員詹祐祥、警員蔡耀丞到達現場，向匯款人男郭(43年次)詢問了解，郭表示，今年9月在家中上網，在LINE看到援交廣告，點擊加入歹徒為好友，並加入Telegram以保密聯繫，後續歹徒謊稱須支付保證金解鎖約會，郭男誤以為匯款後，藉此可獲得特殊服務，依其指示前往華南銀行匯款18萬元。

由於郭男被問及匯款用途時，神情異常又支支吾吾，行員心生警覺，便通知派出所警員到場關懷，警員查看郭民對話紀錄後，告知郭民此類假援交詐騙手法，郭才打消匯款念頭，行員與警員成功攔阻18萬元匯款，郭民對警方與行員深表感謝之意。

東勢分局東勢派出所所長周信忠提醒，近期援交詐騙手法層出不窮，詐騙集團利用通訊軟體LINE傳送「特殊交友」訊息，誘騙受害者先支付高額「保證金」與「手續費」，承諾事後安排見面，一旦匯款，對方隨即神隱消失。凡事預付，尤其是來路不明「交易」或「交友」邀約，請多查證，不熟帳號不要加，不合理要求不要理，遇可疑狀況，務必撥打165專線或諮詢銀行、警方求助，任何「看似輕鬆的交易」都有可能是陷阱，慎防一時貪念而陷入詐騙陷阱裡。