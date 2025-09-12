　
新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

新竹市聽障者李姓婦人2個多月前被丈夫拋棄，只能靠政府每月發放的14000元補助養育2名子女，母子3人時常過著有一餐沒一餐的生活。（圖／警方提供）

▲新竹市聽障者李姓婦人2個多月前被丈夫拋棄，只能靠政府每月發放的14000元補助養育2名子女，母子3人時常過著有一餐沒一餐的生活。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

昨（10）日深夜，新竹市西門派出所前發生令人鼻酸的一幕。一名30歲李姓婦人推著娃娃車，懷抱1歲嬰兒、牽著6歲女兒，在派出所門口虛弱癱坐。值班員警見狀上前關心，才發現這位母親與孩子們的困境。據了解，李姓婦人是聽障者，無法穩定工作，但她的丈夫2個月前拋棄妻小離開，她只能依靠每月發放的補助約14000元度日。而在扣除8000元房租後，一家三口只能靠6000元勉強過著有一餐沒一餐的生活。員警方立即提供熱食與協助，並通報社福單位及公益團體介入，幫助這一家人暫時獲得喘息。

據了解，李姓婦人2個多月前被丈夫拋棄，雖然對方離開前口頭承諾會負擔房租，但至今未曾兌現諾言。李婦身為聽障者，難以找到穩定工作，只能靠政府每月發放的14000元補助生活，在扣去8000元房租，實際僅剩6000元生活費。母子3人長期挨餓，孩子更因此營養不良。

事發當天，李姓婦人因身體不適，帶著2名年紀幼小的孩子前往台大新竹分院就醫，但因為身無分文，無法支付醫藥費，也沒有錢搭車返家，只能推著娃娃車、抱著孩子徒步走路回家。當走到西門派出所門口時已是深夜11點，母子3人體力透支，無法繼續前行，只能癱坐在派出所前的台階上休息。

值班員警劉宛蒨發現母子3人情況危急，立刻上前關心，得知狀況後立刻購買熱食提供果腹。隨後，員警吳冠衡與謝銜侯協助將母子送返租屋處，同時通報脆弱家庭機制，讓社福單位立即接手。新竹市「心樂園協會」在接獲通知後，已第一時間介入，提供緊急生活物資與後續支持，盡力協助母子3人度過難關。

