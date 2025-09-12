台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

▲台灣民意基金會「國人對柯文哲案是否是冤獄的意見傾向」。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲涉入京華城案遭收押，日前台北地院裁定得以7000萬具保停押，柯文哲重獲自由。台灣民意基金會今（12日）公布最新民調，數據顯示，41.6%民眾同意柯案就如柯文哲所說的是冤獄，三成八不同意。另外民調也調查，民眾對北檢偵辦柯文哲案表現是否滿意，民調顯示，五成四不滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，僅二成七滿意。

民調詢問：「柯文哲今天(9/8)說：「這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。」請問您同不同意他這個看法？」結果發現：18.5%非常同意，23.1%還算同意，19.9%不太同意，18.3%一點也不同意，13.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。

這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，國人對柯案是否是冤獄，看法相當分歧，但多數傾向認為是冤獄；這必然會滋生強烈政治效應，帶來可觀政治後果，因為柯文哲不僅是前民眾黨主席，也是2024年獲高票落選的總統候選人。

從年齡層看，除了65歲及以上者外，每一個年齡群組都呈現多數或一面倒同意。具體數字如下：20-24歲，四成二同意，二成六不同意；25-34歲五成九同意，二成四不同意；35-44歲，四成五同意，三成四不同意；45-54歲，四成六同意，四成一不同意；55-64歲，四成四同意，三成六不同意；65歲及以上，二成四同意，五成四不同意。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，一成四同意柯文哲案是冤獄，七成六不同意；國民黨支持者，六成一同意，二成四不同意；民眾黨支持者，九成六同意，2.1%不同意；中性選民（獨立選民）二成九同意，二成四不同意。

民調也詢問：「一般說來，您對台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，滿不滿意？」結果發現：5.4%非常滿意，21.4%還算滿意，28.8%不太滿意，25.2%一點也不滿意，12.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。游盈隆直言，明顯過半數國人對北檢偵辦柯文哲案整體表現不滿意，滿意者約不滿意者的一半。北檢此刻似乎成了眾矢之的，這無疑是一個極嚴重的警訊。

財團法人台灣民意基金會今早上發表「國人對柯文哲案的相關態度」即時民調。這是本會2025年9月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年9月8-10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324

人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。