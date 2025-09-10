　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院明拍板韌性特別預算，各界關注的普發1萬最快10月可入帳。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會明（11日）預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，也代表國人離普發現金1萬元又更近一步。行政院長卓榮泰日前也說，普發現金最早規劃2350億，但經政院修正後新增10億、預算規模來到2360億，預計1個月內可以啟動發放程序。

總統府上周公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第6條與第9條規定。第6條規定，本條例所需經費上限為新台幣5700億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第23條、第62條及第63條規定之限制。

條例第9條規定，本條例及其特別預算施行期間，自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止；第3條第11款應於依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

條文也規定，行政院應於本條例生效後1個月內，將依本條例編列之特別預算案送交立法院審議。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

此修正條例攸關全國矚目的普發現金1萬元時程，行政院長卓榮泰日前表示，本周就會編訂特別預算。行政院預計明日院會通過特別預算，後續送交立法院審議，9月中開議就可立即審議，最快10月就可以開始領到普發現金1萬元。

據了解，普發現金1萬元的發放方式，比照2023年普發6000元的模式，領取方式有登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放以及特定對象直接入帳等，共5種方式。

另外，也將架設普發6000的官網，讓民眾能了解領取規定、避免遭詐騙，同時也有安排免付費的客服專線等。

