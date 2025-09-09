　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆地檢署打造更生事業群　6家企業共促就業新契機

▲基隆地檢署打造更生事業群。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢署推動更生就業模式新里程碑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地方法院檢察署於今日（9日）上午，聯合財團法人臺灣更生保護會基隆分會，於基隆市北都大飯店舉辦「更生事業群簽約儀式」。法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會總會董事長張斗輝、保護司司長洪信旭，以及多位各界貴賓共同出席，見證更保基隆分會與六家友善企業簽署合作協議，攜手為更生人開創就業新契機。

此次參與簽約的企業包括北都大飯店、志盈金屬、永安警保全、乾泰豐營造、千鳳產業及台基國際物流。透過這項合作，企業將提供更生人穩定的工作機會，協助他們順利回歸社會。

▲基隆地檢署打造更生事業群。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄭銘謙表示，有感於一般民衆對更生人的刻板印象，導致更生人出獄謀職困難，法務部特別推展更生事業群的合作政策，希望透過完善的媒合機制，為有心向善的更生人尋求穩定就業的管道，促進其具有和諧安定的生活。

同時讓缺工的在地企業能有效且快速找到合適的工作夥伴，也為更生家庭及廣眾社會注入正面的能量。法務部非常重視溫暖有感的柔性司法，對於犯罪者除了追懲之外，在其復歸社會的道路也要給予相當的協助，才能讓更生人適應社會生活、避免再犯。

▲基隆地檢署打造更生事業群。（圖／記者郭世賢翻攝）

張斗輝表示，非常感謝六家友善企業願意拋磚引玉，率先簽署更生事業群的合作契約，提供就業保障，使社會邁向更和諧的一步。也勉勵友善企業，秉持對於更生人提供就業保障、勞動保障、健康保障的同時，能持續關懷謀業的更生人，避免標籤作用，期待基隆分會持續接洽多元類型的企業廠家、社會機構、農漁畜牧工商團體加入「基隆更生事業群」。

基隆地檢署檢察長柯宜汾表示，「更生事業群」是司法、保護會、地方資源與企業攜手合作的新里程碑。基隆展現友善更生模式，期待未來更多企業加入，共同打造安全、有溫度的城市。本署將持續與更保基隆分會合作， 透過公私協力，推動溫暖有感的司法，期待更多在地企業加入更生事業群行列。希望社會各界對於有心向善、努力就業的更生人，持續給予鼓勵與關切，讓「司法不只是制度，更要帶來希望與溫暖」。願大家一起共創個人、企業、社會三贏的局面。

▲基隆地檢署打造更生事業群。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

►「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

►替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

►新北球場驚見「羌王」落難！5cm獠牙全露　獸醫揭「防身利器」

►實在太丟臉！妹跟媽爆料他欠錢...基隆男丟鞭炮　還拿鋁棒K人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲交保　北檢正式提抗告
快訊／成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳
柯文哲交保上車就嗡嗡嗡　最關心雙子星
快訊／大雷雨炸3縣市！
快訊／下班注意　5縣市大雨特報
不只江祖平！龔益霆疑性騷助理　北市勞動局發函三立要求調查
台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」疑過勞死
快訊／尼泊爾總理宣布「辭職下台」　全國示威至少19死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

快訊／北檢「光速變龜爬」！柯文哲裁定交保Day 5正式提抗告了

創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

快訊／台中成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳

高球場男員工闖女更衣室！拿愛馬仕包被撞見　回「好奇」惹眾怒

基隆地檢署打造更生事業群　6家企業共促就業新契機

交友詐騙範例！純情男被迫兩度購買點數　7.2萬泡湯

慣竊太囂張！闆娘帶狗尿尿遭竊4千元　店家怒PO影像抓賊

台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」...疑過勞死求解剖

快訊／高雄75歲阿北誤踩油門！整輛車撞進牛排店　畫面曝光

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

快訊／北檢「光速變龜爬」！柯文哲裁定交保Day 5正式提抗告了

創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

快訊／台中成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳

高球場男員工闖女更衣室！拿愛馬仕包被撞見　回「好奇」惹眾怒

基隆地檢署打造更生事業群　6家企業共促就業新契機

交友詐騙範例！純情男被迫兩度購買點數　7.2萬泡湯

慣竊太囂張！闆娘帶狗尿尿遭竊4千元　店家怒PO影像抓賊

台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」...疑過勞死求解剖

快訊／高雄75歲阿北誤踩油門！整輛車撞進牛排店　畫面曝光

陽明8月營收年減46%　中國十一節前出貨潮提振短期需求

東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台　餐廳地點落腳新光三越A4館

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

147萬人歡呼！0056花37天填息達陣　規模衝破5000億雙喜臨門

從容應對職場挑戰　五題測驗找到你的最佳工作拍檔

快訊／北檢「光速變龜爬」！柯文哲裁定交保Day 5正式提抗告了

共機傳「目視距離」逼近金門醫療後送專機　陸委會譴責

創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

被控毒害30名病患「只為炫耀搶救技術」　法麻醉醫堅不認罪

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

社會熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

喪屍開山刀砍律師頭　恐怖假釋男曾奪2命

即／「台灣臀后」高雄總圖拍謎片　檢急發拘捕令

更多熱門

相關新聞

基隆托育員專業訓練招生中　10/7前報名搶席次

基隆托育員專業訓練招生中　10/7前報名搶席次

為提升基隆市托育服務品質，培養更多具備專業知能與實務能力的托育人員，基隆市政府兒童及少年事務處（以下簡稱兒少處）將於2025年10月18日至12月21日，於德育護理健康學院辦理自費「托育人員訓練課程」。課程以上課時間以週六、週日為主，並以設籍基隆市民為優先錄取對象。報名時間自即日起至10月7日止，民眾可選擇現場、郵寄或網路方式報名。

基隆國光臨時站功成身退　變裝徒步、臨時接送區

基隆國光臨時站功成身退　變裝徒步、臨時接送區

鷄籠中元祭主普壇普度大典　邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

鷄籠中元祭主普壇普度大典　邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

基隆志願服務教育訓練　強化防災防火觀念

基隆志願服務教育訓練　強化防災防火觀念

日本吳市參訪基隆中元祭　謝國樑盼深化友誼共創交流

日本吳市參訪基隆中元祭　謝國樑盼深化友誼共創交流

關鍵字：

就業機會更生人基隆市

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面