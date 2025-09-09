基隆地檢署打造更生事業群　6家企業共促就業新契機

▲基隆地檢署推動更生就業模式新里程碑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地方法院檢察署於今日（9日）上午，聯合財團法人臺灣更生保護會基隆分會，於基隆市北都大飯店舉辦「更生事業群簽約儀式」。法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會總會董事長張斗輝、保護司司長洪信旭，以及多位各界貴賓共同出席，見證更保基隆分會與六家友善企業簽署合作協議，攜手為更生人開創就業新契機。

此次參與簽約的企業包括北都大飯店、志盈金屬、永安警保全、乾泰豐營造、千鳳產業及台基國際物流。透過這項合作，企業將提供更生人穩定的工作機會，協助他們順利回歸社會。

鄭銘謙表示，有感於一般民衆對更生人的刻板印象，導致更生人出獄謀職困難，法務部特別推展更生事業群的合作政策，希望透過完善的媒合機制，為有心向善的更生人尋求穩定就業的管道，促進其具有和諧安定的生活。

同時讓缺工的在地企業能有效且快速找到合適的工作夥伴，也為更生家庭及廣眾社會注入正面的能量。法務部非常重視溫暖有感的柔性司法，對於犯罪者除了追懲之外，在其復歸社會的道路也要給予相當的協助，才能讓更生人適應社會生活、避免再犯。

張斗輝表示，非常感謝六家友善企業願意拋磚引玉，率先簽署更生事業群的合作契約，提供就業保障，使社會邁向更和諧的一步。也勉勵友善企業，秉持對於更生人提供就業保障、勞動保障、健康保障的同時，能持續關懷謀業的更生人，避免標籤作用，期待基隆分會持續接洽多元類型的企業廠家、社會機構、農漁畜牧工商團體加入「基隆更生事業群」。

基隆地檢署檢察長柯宜汾表示，「更生事業群」是司法、保護會、地方資源與企業攜手合作的新里程碑。基隆展現友善更生模式，期待未來更多企業加入，共同打造安全、有溫度的城市。本署將持續與更保基隆分會合作， 透過公私協力，推動溫暖有感的司法，期待更多在地企業加入更生事業群行列。希望社會各界對於有心向善、努力就業的更生人，持續給予鼓勵與關切，讓「司法不只是制度，更要帶來希望與溫暖」。願大家一起共創個人、企業、社會三贏的局面。