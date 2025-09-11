iPhone 17 Pro鏡頭升級「8倍光學變焦」！他驚：新一代演唱會神機

▲Tim哥開箱iPhone 17 Pro。（圖／翻攝自臉書／3c有意思tim哥）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，可以拍攝高達8倍「光學品質」的 12MP變焦照片，以及4倍全48MP變焦照片，就有網友驚呼，根本就是新一代演唱會神機，貼文曝光，網友大讚，「iPhone錄影本來就很強了，再升級硬體，直接屌打。」

iPhone 17 Pro鏡頭部分，前置採用1800萬像素Centerstage攝影鏡頭，後置三顆4800萬像素攝影鏡頭，可以拍攝高達8倍「光學品質」的12MP變焦照片，以及4倍全48MP變焦照片。此外，還有兩個48MP廣角和超廣角感應器，以及手機正面的18MP前置鏡頭，將大幅提升遠景拍攝，挑戰演唱會神機。

有網友在PTT發文，相機錄影方面，一直都是蘋果的強項，這次iPhone 17 Pro大升級，「會成為新一代演唱會神機嗎？」

對此，網友紛紛看好，「勇敢一點，把問號拿掉」、「演唱會趴桿用4x這個距離錄影無敵！再上去要等實測」、「會，光圈大有優勢」、「這次的確長焦可以切換微距，之前沒有這個功能」。

▲iPhone 17 Pro。（圖／翻攝自蘋果）



知名3C科技YouTuber Tim哥搶先開箱iPhone 17 Pro橘色實機，他提到，iPhone 17 Pro採鋁金屬一體成型設計，搭配超瓷晶盾二代，抗刮能力提升四倍，耐用性大幅增強。攝影功能方面，三鏡頭主相機具4800萬畫素，含超廣角鏡頭，變焦最高可達8倍，並可錄製4K 60fps影片。

不僅如此，前鏡頭統一升級為1800萬畫素，採正方形感光元件設計，這樣一來自拍效果提升，錄影功能也同步加強，Tim哥不禁笑說，「以後可以用前鏡頭錄影了！」