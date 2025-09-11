　
大陸 大陸焦點 特派現場

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯　女崩潰：都被尿到生腐蝕了

▲男子長期在樓道欄杆處小便，讓住戶十分困擾。（圖／翻攝極目新聞）

▲男子長期在樓道欄杆處小便，讓住戶十分困擾。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

俗語說，「千金買宅，萬金買鄰。」這句話對於上海浦東康橋月苑小區的李女士而言，成為切身難以釋懷的經驗。李女士剛搬入新居不到半年，就因對門男鄰居的怪異行為十分困擾，她直言，「樓道欄杆都被尿腐蝕壞了」。

▲男子長期在樓道欄杆處小便，讓住戶十分困擾。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，李女士投訴稱，對門鄰居多次在樓道欄杆旁隨地小便，導致整個樓梯間臭氣瀰漫，地面經常濕滑，長期下來欄杆甚至出現生鏽腐蝕。此外，該男子還會反覆開關鐵門製造噪音，嚴重影響周邊住戶。

小區居民反映，這名男子名下有兩套安置房，時常在兩處來回居住，另一棟樓的住戶同樣深受其擾。鄰居們還透露，該男子經常赤身裸體在小區公共區域洗澡，甚至在冬天零下溫度時也一日兩次使用室外水龍頭清洗。

▲男子長期在樓道欄杆處小便，讓住戶十分困擾。（圖／翻攝極目新聞）

由於該小區部分家庭家中有女兒或年輕女性，對此行為尤為反感。據了解，男子房間內外堆滿雜物，已難以正常居住，男子將清理出的垃圾堆積在樓道，阻礙通行。該小區前物業經理曾嘗試上門勸說，但被男子威脅道，「我要殺了你！」最終，該名物業人員申請調離。

小區居委會王書記表示，涉事住戶是一對母子，於2011年因搬遷獲得兩套安置房，男子為登記在冊的精神障礙疾病患者，但相關檔案仍在原戶籍地，並未隨遷至現住小區，「其囤積雜物問題，居委曾多次聯合相關部門清理。」

在居民不堪其擾的情況下，屬地司法所終於介入，為社區提供法律援助。經協調，該男子已同意前往專業醫院接受兩個月的精神治療。李女士則無奈地表示，「物業可以調走，我們買了房卻無處可逃。」

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領
快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒
快訊／「台灣臀后」現身了！住家遭搜索　連同1男被移送
撞擊幼園畫面曝！26歲駕駛慘死　副駕男躺地打滾
快訊／顏寬恒二審宣判！　維持8年4月
疑被縱火！「800萬豪華遊艇」全燒光
騎電動車遭撞飛！全身骨折慘死　驚悚畫面曝
快訊／柯文哲交保　北檢抗告狀「送到高院門口」了
快訊／客運撞腳踏車！　女騎士遭輾當場慘死
快訊／妙天是大股東！國鼎董座、總裁夫婦爆掏空5000萬遭起訴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　涉及中方利益籲美方謹言慎行

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」　中菲南海緊張升溫

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

台中市潭子區7日傳出命案，一名李姓男子被發現慘死路旁，身中多刀，還穿著病服。警方調查，李男6日晚間與一名菲律賓籍的男子起衝突，遭菲國男持水果刀刺胸砍死，李男被刺傷後倒臥在雨中，直到6小時後才被民眾發現，血已流乾。更離譜的是，李男陳屍地點竟就在台中市警察總局附近，無疑是在太歲爺頭上動土。

