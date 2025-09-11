鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯　女崩潰：都被尿到生腐蝕了

▲男子長期在樓道欄杆處小便，讓住戶十分困擾。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

俗語說，「千金買宅，萬金買鄰。」這句話對於上海浦東康橋月苑小區的李女士而言，成為切身難以釋懷的經驗。李女士剛搬入新居不到半年，就因對門男鄰居的怪異行為十分困擾，她直言，「樓道欄杆都被尿腐蝕壞了」。

《極目新聞》報導，李女士投訴稱，對門鄰居多次在樓道欄杆旁隨地小便，導致整個樓梯間臭氣瀰漫，地面經常濕滑，長期下來欄杆甚至出現生鏽腐蝕。此外，該男子還會反覆開關鐵門製造噪音，嚴重影響周邊住戶。

小區居民反映，這名男子名下有兩套安置房，時常在兩處來回居住，另一棟樓的住戶同樣深受其擾。鄰居們還透露，該男子經常赤身裸體在小區公共區域洗澡，甚至在冬天零下溫度時也一日兩次使用室外水龍頭清洗。

由於該小區部分家庭家中有女兒或年輕女性，對此行為尤為反感。據了解，男子房間內外堆滿雜物，已難以正常居住，男子將清理出的垃圾堆積在樓道，阻礙通行。該小區前物業經理曾嘗試上門勸說，但被男子威脅道，「我要殺了你！」最終，該名物業人員申請調離。

小區居委會王書記表示，涉事住戶是一對母子，於2011年因搬遷獲得兩套安置房，男子為登記在冊的精神障礙疾病患者，但相關檔案仍在原戶籍地，並未隨遷至現住小區，「其囤積雜物問題，居委曾多次聯合相關部門清理。」

在居民不堪其擾的情況下，屬地司法所終於介入，為社區提供法律援助。經協調，該男子已同意前往專業醫院接受兩個月的精神治療。李女士則無奈地表示，「物業可以調走，我們買了房卻無處可逃。」