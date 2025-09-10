　
社會 社會焦點 保障人權

三重大都會公園噁男尻槍！被拍還堅持射出　3女出招反制

▲▼女網友追著露鳥的蕭姓男子 。（圖／翻攝Threads a.07029）

▲女網友追著露鳥的蕭姓男子（右）。（圖／翻攝Threads a.07029）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區大都會公園出現「露鳥男」當眾自慰。一名年輕女子在社群平台「Threads」發文，控訴昨（9）日凌晨與2女友人在公園聊天時，竟遭一名陌生男子公然猥褻，當場錄影蒐證。三重警方在發現貼文後，主動介入調查，並在短短4小時內迅速將涉案男子逮捕歸案，全案依公然猥褻等罪嫌移送偵辦。

昨日凌晨1時許，一名女網友在「Threads」發文表示，她和2名女友人在三重區大都會公園的「熊猴森樂園」聊天，突然間，她們感覺到背後有異樣的注視感，轉頭一看，赫然發現一名陌生男子褲子脫到一半，正在對著她們自慰。更離譜的是，儘管女子已拿出手機錄影蒐證，男子卻毫無羞恥心，直到射精後才停止。

發文女子憤怒地表示，這名男子可能想透過看到女生害怕的表情，藉此達到興奮感。女子們在事後將男子的鞋子藏起來，並趕緊離開現場，還看到男子拿著手電筒在找鞋，直呼「超蠢」。

三重警分局在昨日下午3時許發現後，立即主動介入調查。警方積極聯繫被害人製作筆錄，並擴大調閱周邊監視器畫面，鎖定犯嫌行蹤。經過4個小時的追查，晚間6時50分，在新北市三重區成功將涉案的23歲蕭姓男子查緝到案。
訊後依公然猥褻罪移送新北地檢署偵辦，並依性騷擾防治法相關規定，函請主管機關處置。

▼三重警方循線逮捕露鳥的蕭姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警方循線逮捕露鳥的蕭姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

09/09 全台詐欺最新數據

