舊愛還是最美？分手後「最愛暗中關注前任」 TOP4 星座

▲分手後你還會關注前任的狀態嗎？（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

不少人明知道該放下，卻還是會「手賤」點進前任的社群帳號，看看對方過得好不好，科技紫微網整理出「分手後最愛暗中關注前任」 TOP4 星座，快來對照看看，你是不是也榜上有名！

巨蟹座



[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座分手後很難立即走出感情，需要時間慢慢消化，即便分手時不歡而散，他們仍會合理化前任的行為，甚至過度自省。透過默默查看前任的動態，巨蟹座慢慢接受對方已經開始新生活，也借此說服自己重新開始。對巨蟹而言，這既是浪漫，也是一種殘酷的告別儀式。

獅子座



獅子座分手後仍會忍不住點進前任的社群帳號，既是好奇也是帶點不服輸的心理，他們想知道對方過得好不好，有沒有很快把自己忘掉。若發現前任很快有了新對象，獅子座反而會激起好勝心，努力讓自己生活更精彩，藉此走出情傷、發憤圖強。

天秤座



天秤座在感情上是後知後覺型，分手後的後勁往往比當下強烈。他們會偷偷關注前任的動態，甚至找朋友打聽消息或用朋友的手機查看對方社群。某些特定時刻，例如夜晚或情人節，他們更容易回想過往美好。天秤雖期待遺憾，但若前任真的回頭，他們通常不會復合，而是享受與回憶之間的拉扯感。

雙魚座



雙魚座分手後即使口中說著狠話，也忍不住關注前任的生活點滴，去過的地方、吃過的美食、聽過的音樂，他們透過這些細節尋找愛過的痕跡，浪漫又念舊的雙魚，藉由回顧回憶慢慢釋放感情，這種悼念式的關注，成了他們放下前任的重要方式。