　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

舊愛還是最美？分手後「最愛暗中關注前任」 TOP4 星座

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲分手後你還會關注前任的狀態嗎？（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人明知道該放下，卻還是會「手賤」點進前任的社群帳號，看看對方過得好不好，科技紫微網整理出「分手後最愛暗中關注前任」 TOP4 星座，快來對照看看，你是不是也榜上有名！

巨蟹座

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座分手後很難立即走出感情，需要時間慢慢消化，即便分手時不歡而散，他們仍會合理化前任的行為，甚至過度自省。透過默默查看前任的動態，巨蟹座慢慢接受對方已經開始新生活，也借此說服自己重新開始。對巨蟹而言，這既是浪漫，也是一種殘酷的告別儀式。

獅子座

獅子座分手後仍會忍不住點進前任的社群帳號，既是好奇也是帶點不服輸的心理，他們想知道對方過得好不好，有沒有很快把自己忘掉。若發現前任很快有了新對象，獅子座反而會激起好勝心，努力讓自己生活更精彩，藉此走出情傷、發憤圖強。

天秤座

天秤座在感情上是後知後覺型，分手後的後勁往往比當下強烈。他們會偷偷關注前任的動態，甚至找朋友打聽消息或用朋友的手機查看對方社群。某些特定時刻，例如夜晚或情人節，他們更容易回想過往美好。天秤雖期待遺憾，但若前任真的回頭，他們通常不會復合，而是享受與回憶之間的拉扯感。

雙魚座

雙魚座分手後即使口中說著狠話，也忍不住關注前任的生活點滴，去過的地方、吃過的美食、聽過的音樂，他們透過這些細節尋找愛過的痕跡，浪漫又念舊的雙魚，藉由回顧回憶慢慢釋放感情，這種悼念式的關注，成了他們放下前任的重要方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
那英驚爆婚變！富豪夫「與女貼身交纏」　帶回妻子別墅
「這是...我爸爸牌位」　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中
資深果粉吉米丘評iPhone 17　「這點」隻字未提最失望
快訊／已經見過面吃過飯！　胡瓜評小禎新男友
Apple推出手機掛繩「每條1890元」　他一看吐血：有夠盤
大驚奇！iPhone Air「3大史無前例功能」 　連Pro
快訊／尼泊爾暴動！　前總理夫人活活被燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夯團「上車舞」的IG來囉！　C位女神露蠻腰

舊愛還是最美？分手後「最愛暗中關注前任」 TOP4 星座

南韓機場罷工恐持續到中秋　我國籍航空：密切關注因應

花蓮吉安鄉「機場噪音補助」開跑　全鄉5村2萬人受惠

氣爆210天！台中新光三越開放婦幼、玩具廠商進貨　力拚9／27復業

台鐵國慶車票開賣破11萬張　未付款座位9/12釋出

《轟吧！全壘打》棒球音樂劇熱血開演！周思齊力挺站台　9月嗨翻臺北城市舞台

進港船舶P＆I審查新制10月15日起實施　航港局籲儘速投保

午後各地防零星雷陣雨　下周可能有熱帶系統發展

國道服務區「國軍9折優惠」　7天1040人次使用

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

夯團「上車舞」的IG來囉！　C位女神露蠻腰

舊愛還是最美？分手後「最愛暗中關注前任」 TOP4 星座

南韓機場罷工恐持續到中秋　我國籍航空：密切關注因應

花蓮吉安鄉「機場噪音補助」開跑　全鄉5村2萬人受惠

氣爆210天！台中新光三越開放婦幼、玩具廠商進貨　力拚9／27復業

台鐵國慶車票開賣破11萬張　未付款座位9/12釋出

《轟吧！全壘打》棒球音樂劇熱血開演！周思齊力挺站台　9月嗨翻臺北城市舞台

進港船舶P＆I審查新制10月15日起實施　航港局籲儘速投保

午後各地防零星雷陣雨　下周可能有熱帶系統發展

國道服務區「國軍9折優惠」　7天1040人次使用

潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

財劃法修正案爭議藍白縣市長開記者會　張善政親曝缺席原因

曾參與戰爭！退役阿姨曝往事「幼幼台姐姐感觸發聲」　阿夫所暖給前輩

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成老人　醫曝嚴重後果

那英驚爆婚變！結婚19年富豪夫「酒吧與女子貼身交纏」帶回妻子別墅

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

台中婦遭騙340萬詐團不放手　白目車手挑鎮瀾宮面交狼狽落網

10句話教你轉換心情：「與其羨慕別人，不如經營自己」　

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

生活熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

手機將大響！今天16:00災防測試

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

西北雨！　午後下最大

即／高雄9/10停水39hrs　影響15.8萬戶

更多熱門

相關新聞

終極戀愛腦星座Top 3

終極戀愛腦星座Top 3

許多人生性浪漫，只要墜入愛河，就很有可能被甜言蜜語迷惑，完全不顧慮實際因素，甚至可能為了另一半的一句話就拋下一切，簡直是戀愛大過天，以下就公開戀愛腦星座Top 3 ！

12星座一周運勢9／8-9／14

12星座一周運勢9／8-9／14

天生吸渣體質？這3星座最易吸孽緣

天生吸渣體質？這3星座最易吸孽緣

秋天一定要喝南瓜拿鐵？最享受季節儀式感的三大星座

秋天一定要喝南瓜拿鐵？最享受季節儀式感的三大星座

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

關鍵字：

星座分手舊愛

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面