民主黨州主席協會拜會民進黨　徐國勇：台灣人民有守護民主自由決心

▲民主黨州主席協會拜會民進黨。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨（8日）接見美國「民主黨州主席協會」（Association of State Democratic Committees, ASDC），徐國勇表示，台美關係受到美國跨黨派的支持，美國是維繫台灣安全最重要的夥伴，台灣人民有堅定不移的決心，守護得來不易的民主與自由。徐也坦言，台美關稅談判過程中的不確定性及面對日韓等國的競爭壓力，都對台灣部分產業造成衝擊；民進黨政府致力提供支持方案，穩定國家經濟。

徐國勇指出，十多年前台灣80%的海外投資流向中國，如今已降至7%，對美國的投資則提升到40%以上，顯示台美經濟關係日益緊密。他表示，美國已成為台商的最佳投資地，若「台美避免雙重課稅協定」順利洽簽，可望進一步刺激台商投資美國各州，創造互惠互利的雙贏。

針對台美關稅談判，徐國勇坦言，談判過程中的不確定性及面對日韓等國的競爭壓力，都對台灣部分產業造成衝擊；民進黨政府致力提供支持方案，穩定國家經濟、產業發展及國人生活。

此訪團由會長暨民主黨內布拉斯加州主席Jane Kleeb率「民主黨全國委員會」 （DNC）副主席賓州眾議員

肯亞塔（Malcolm Kenyatta）、DNC副主席康芮（Shasti Conrad）等民主黨各州要員拜訪，雙方就台灣國內政治、兩岸及區域地緣政治、台美經貿與安全合作、反制假訊息工作等議題深度交流。