民主黨州主席協會拜會民進黨　徐國勇：台灣人民有守護民主自由決心

▲▼民主黨州主席協會拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

▲民主黨州主席協會拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨（8日）接見美國「民主黨州主席協會」（Association of State Democratic Committees, ASDC），徐國勇表示，台美關係受到美國跨黨派的支持，美國是維繫台灣安全最重要的夥伴，台灣人民有堅定不移的決心，守護得來不易的民主與自由。徐也坦言，台美關稅談判過程中的不確定性及面對日韓等國的競爭壓力，都對台灣部分產業造成衝擊；民進黨政府致力提供支持方案，穩定國家經濟。

徐國勇指出，十多年前台灣80%的海外投資流向中國，如今已降至7%，對美國的投資則提升到40%以上，顯示台美經濟關係日益緊密。他表示，美國已成為台商的最佳投資地，若「台美避免雙重課稅協定」順利洽簽，可望進一步刺激台商投資美國各州，創造互惠互利的雙贏。

針對台美關稅談判，徐國勇坦言，談判過程中的不確定性及面對日韓等國的競爭壓力，都對台灣部分產業造成衝擊；民進黨政府致力提供支持方案，穩定國家經濟、產業發展及國人生活。

此訪團由會長暨民主黨內布拉斯加州主席Jane Kleeb率「民主黨全國委員會」 （DNC）副主席賓州眾議員
肯亞塔（Malcolm Kenyatta）、DNC副主席康芮（Shasti Conrad）等民主黨各州要員拜訪，雙方就台灣國內政治、兩岸及區域地緣政治、台美經貿與安全合作、反制假訊息工作等議題深度交流。

過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

臉書、threads部分藍白陣營群組、社團近期瘋傳「民進黨在海外擁有一兆美元黨產」與「購買美國武器返利」。對此，民進黨美西黨部今（9日）批評，這種荒謬數字毫無根據，海外黨部規模小，房租僅600美元，主要開銷來自一位員工的薪水及黨籍幹部的義務付出，每年透過一次小額募款餐會維持基本運作，民主政治需要建立在事實與證據上，美西黨部將全力配合黨中央，對惡意捏造與散播謠言者採取法律行動，絕不姑息。

