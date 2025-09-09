美國人去年被詐3千億！　國務院重拳制裁東南亞詐騙園區

圖文／鏡週刊

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）8日宣布，針對東南亞多處網路詐騙據點，美國政府正式祭出新一波制裁。美方指出，近年美國人頻頻淪為跨國詐騙集團的受害者，2024年估計損失金額就超過100億美元（約新台幣3,034億元）。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，此次制裁鎖定9個與緬甸「瑞谷口」（Shwe Kokko）詐騙中心有關的目標。這個據點背後有「克倫民族軍」（KNA）撐腰，而該組織早已在美方制裁名單上。該組織除了跨境犯罪，還涉及強迫勞動，逼迫工人從事針對美國人的詐騙。

此外，美方還制裁4名個人與6間公司，他們在柬埔寨經營所謂的「園區」，逼迫被困的勞工替他們操作加密貨幣投資詐騙，受害者遍及美國、歐洲和中國。

美國政府強調，這些制裁不只是要打擊網路詐騙，更要打擊犯罪集團靠大規模詐騙牟取暴利，防止強迫勞動、虐待甚至性侵等嚴重人權侵害。

盧比歐表示，美國將持續透過金融手段和國際合作，削弱犯罪集團的運作能力，呼籲相關國家不要讓自己領土成為犯罪天堂。

