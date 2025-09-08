南投溫泉季於鯉魚潭風景區登場　水漾歌唱賽動人、新建水舞設施驚艷

▲南投溫泉季啟動，鯉魚潭風景區水舞和焰火綻放魅力。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投溫泉季首場主題活動「埔里溫泉季溫泉之聲水漾歌唱大賽」，6日在剛斥資近7000萬元改善環潭步道等環境及旅遊服務的埔里鯉魚潭風景區登場，搭配同樣是首場的南投健行節活動，吸引大批民眾湧入，在遊山玩水時也傳唱在地溫泉之美。

縣府觀光處指出，當天由上午健行活動先行、推廣低碳以及運動觀光，午後首場南投溫泉季主題日的南投溫泉之聲歌唱大賽由藝人王品澔擔任首屆活動大使，主評審則為資深音樂人周治平，兩人出席擔任評審並現場演唱，展現好歌喉，並有喜裂克原民文化藝術團、A+Dance街舞團、暨大火舞表演藝術社等精彩演出，帶動溫泉季開鑼活動氣氛，晚會並以水舞搭配焰火壓軸，為南投溫泉季啟動掀起炫爛高潮；埔里鎮長廖志城、縣議員林芳伃、陳宜君及副議長潘一全團隊主任黃銘輝、立委馬文君團隊執行長楊樹煌等來賓也到場共襄盛舉。

主持活動的觀光處長陳志賢表示，感謝交通部觀光署補助活動及「埔里鎮鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」工程經費3937.5萬元，縣府也自籌3012.5萬餘元，整建鯉魚潭周邊包括2公里環潭步道沿途鋪面、鯉魚穴、龜穴平台、鷹穴平台、龍穴平台、既有廁所等設施改造，並增加多功能商店、環湖植栽及低照度LED照明等公共設施，除多功能商店外，已部分驗收並完成水舞設施，當天同步落成，讓埔里鯉魚潭有更優質的旅遊環境。

陳志賢說，南投溫泉季接續有「玉山戀‧東埔情」東埔溫泉季於10月18日舉辦，「北港溪溫泉嘉年華」也將於11月1日在泰雅渡假村壓軸舉行，活動當日參加遊客入園免門票；此外包括「日月潭國際萬人泳渡」、南投世界茶業博覽會、「南投星空季」及「國慶焰火在南投」也持續閃耀登場，歡迎全國民眾來南投旅遊。