快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（8日）新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：08日下午至08日晚上

＊大雨：新北市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時24分也針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市 石碇區、坪林區、烏來區

宜蘭縣 頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日仍受南方雲系北移影響，南部、花東地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣象署提醒，午後對流有機會持續較久，到了夜晚中部以北地區仍有零星短暫陣雨。

另外，氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，其中在大台北及中南部地區有36度以上高溫發生的機率，沒下雨時感受較悶熱。



資料來源：氣象署