　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（8日）新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報
影響時間：08日下午至08日晚上
＊大雨：新北市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時24分也針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域
新北市 石碇區、坪林區、烏來區
宜蘭縣 頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉

▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日仍受南方雲系北移影響，南部、花東地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣象署提醒，午後對流有機會持續較久，到了夜晚中部以北地區仍有零星短暫陣雨。

另外，氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，其中在大台北及中南部地區有36度以上高溫發生的機率，沒下雨時感受較悶熱。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎
柯文哲交保首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油
LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽
王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協
快訊／中華隊10:2大勝澳洲　提前晉級
點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」
交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170
柯文哲退房交保！「2大袋」私人物品曝
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座9/8〜9/14週運！雙子座工作備受矚目、獅子座迎來濃烈愛情能量

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

公東高工「多功能衣架」　奪2025美國達文西國際發明展金牌

從「捷運廣播到導航語音」為何都是女聲？原來「誰來提醒你」早已被設計好！

鼎泰豐為何不到台南開店？在地曝「10大理由」：台南人戰鬥力太強

王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協

啦啦隊高喊「戰到底」接柯文哲回家！他看傻：難怪那麼多更生人

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

12星座9/8〜9/14週運！雙子座工作備受矚目、獅子座迎來濃烈愛情能量

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

公東高工「多功能衣架」　奪2025美國達文西國際發明展金牌

從「捷運廣播到導航語音」為何都是女聲？原來「誰來提醒你」早已被設計好！

鼎泰豐為何不到台南開店？在地曝「10大理由」：台南人戰鬥力太強

王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協

啦啦隊高喊「戰到底」接柯文哲回家！他看傻：難怪那麼多更生人

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

12星座9/8〜9/14週運！雙子座工作備受矚目、獅子座迎來濃烈愛情能量

以色列爆槍響！嫌搭上公車「朝乘客開槍」至少4死15傷

高雄總圖疑淪謎片場！「偷拍+廁所激戰」會員限定　館方發聲

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

台塑四寶8月營收全數下滑　台塑月減10.2％衰退幅度最大

吳宗憲僅剩1節目！轉戰經營副業嘆「演藝圈難混」　揭當年踏上星途原因

森林帳篷搬進房！飯店「城市野遊趣」連假適用　加贈捷運票2張

香水廣告好勸敗！迪奧曠野之心10周年再邀強尼戴普展魅力

《寶可夢》電子精靈球推出！觸摸照顧皮卡丘萌翻、共157隻夥伴

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

生活熱門新聞

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」！

全台有雨！　午後下最大

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

iPhone 17「全系列價格」外洩！最低2萬7入手

超市驚見倉鼠　真相讓她傻眼：不只一隻

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象大雨豪雨大豪雨超大豪雨

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面