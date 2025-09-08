　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗台13線連環撞！轎車天雨打滑釀騎士重傷　駕駛酒駕慘了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市台13線南勢里測速照相桿附近昨（7日）下午發生一起3車連環碰撞事故。徐姓男子酒後駕車，加上疑因天雨路滑失控打滑，衝撞對向機車致騎士彈飛倒地，再甩尾碰撞煞車不及的休旅車，造成騎士重傷送醫，徐男也因公共危險罪嫌被法辦。

▲苗栗市台13線南勢里測速照相桿附近，昨發生酒駕轎車失控碰撞機車和休旅車，造成騎士重傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市台13線南勢里測速照相桿附近，昨發生酒駕轎車失控碰撞機車和休旅車，造成騎士重傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今指出，苗栗市台13線南勢里路段昨日16時30分許，發生轎車與對向機車碰撞後再擦撞休旅車交通事故，造成何姓機車騎士（37歲）受傷倒地，苗栗警分局文山派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通，何男送醫救治發現有氣血胸和多處擦傷。

▲苗栗市台13線南勢里測速照相桿附近，昨發生酒駕轎車失控碰撞機車和休旅車，造成騎士重傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市台13線南勢里測速照相桿附近，昨發生酒駕轎車失控碰撞機車和休旅車，造成騎士重傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方初步調查，徐男（38歲）駕駛轎車由台13線北往南內側車道行駛，行經南勢里、測速照相機路段時，疑因天雨路滑車輛失控打滑而衝向對向車道，撞上對向台13線南往北直行的機車後，轎車繼續打滑甩尾、擦撞賴男（48）歲駕駛的休旅車。

據指出，何姓機車騎士氣血胸和多處擦傷，由救護車送醫救治、住院觀察中，肇事徐姓男子酒測值0.33毫克，賴男沒有酒精反應；警方依公共危險罪嫌將徐男逮捕法辦，詳細事故原因仍需調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小草北檢外迎接！　柯文哲14:30現身：很多法警根本是柯粉
快訊／柯文哲交保了！穿KP白踢恤現身　陳佩琪面露微笑
LIVE／柯文哲出來了！　小草激動歡呼
快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中
台中2少女看電影被拖出暴打！秀泰挨轟「消極處理」嚴詞反駁
餐飲集團新品牌9個月收攤　在地曝：租金、人事壓力大
柯文哲裝電子腳環　陳佩琪備「艾草香包水」幫擦身除穢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／查看蓄水池馬達異聲失足墜落　北市熱心男送醫搶救不治

快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢現身　陳佩琪面露微笑

國1清晨4車連環撞！ 酒駕男「1撞3」...害79歲駕駛受傷送醫

快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中

快訊／北投民宅男子倒臥地下蓄水池　無呼吸心跳送醫搶救

海巡能量再升級！第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

獨／高雄英勇攔車開槍員警是法律系碩士　父來探班目睹經過

台中2少女看電影被爆打！秀泰挨轟「消極處理」　影城嚴詞反駁

苗栗台13線連環撞！轎車天雨打滑釀騎士重傷　駕駛酒駕慘了

女跟團健行滑落10米邊坡撞樹頭　阿里山警消2小時火速救援

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

快訊／查看蓄水池馬達異聲失足墜落　北市熱心男送醫搶救不治

快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢現身　陳佩琪面露微笑

國1清晨4車連環撞！ 酒駕男「1撞3」...害79歲駕駛受傷送醫

快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中

快訊／北投民宅男子倒臥地下蓄水池　無呼吸心跳送醫搶救

海巡能量再升級！第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

獨／高雄英勇攔車開槍員警是法律系碩士　父來探班目睹經過

台中2少女看電影被爆打！秀泰挨轟「消極處理」　影城嚴詞反駁

苗栗台13線連環撞！轎車天雨打滑釀騎士重傷　駕駛酒駕慘了

女跟團健行滑落10米邊坡撞樹頭　阿里山警消2小時火速救援

快訊／查看蓄水池馬達異聲失足墜落　北市熱心男送醫搶救不治

iPhone 17 Air將亮相！　分析師警告「先別急著買」原因曝光

血月奇景震撼天際　南瀛天文館千人觀測、直播衝破10萬

小草北檢外迎接！　柯文哲14:30現身：很多法警根本是柯粉

「你跑步我捐糧」　佛光山三代喜同堂VEGRUN路跑

日本99元機票、飯店明中午開搶　指定景點門票買一送一

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

美國「救贖之隊」領袖奇德自嘲像打雜小弟　詹皇：他國際賽沒輸過

威剛8月營收49.83億元、年增逾6成　連五月改寫同期新高

最愛陰陽別人的三大星座！TOP 1表面建議實則嘲諷　動不動就想糾正對方

社會熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

南投情侶吵架「女追出趴引擎蓋」　遭男友輾斃

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

即／囚車抵達北院！柯文哲現身畫面曝

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

快訊／陳佩琪曝柯文哲同意交保　律師抵達北所律見

LIVE／柯文哲7000萬交保！律師北所律見最新現場曝

快訊／柯文哲點頭了！　同意陳佩琪辦理交保程序

更多熱門

相關新聞

國1清晨4車連環撞　 酒駕男「1撞3」害1傷

國1清晨4車連環撞　 酒駕男「1撞3」害1傷

國道1號南向206.5公里彰化埔鹽路段今(8日)清晨發生一起驚悚連環追撞車禍！一名23歲羅姓男子疑酒後開車又未注意前方狀況，追撞前車後引發一連串碰撞，共造成後方3部車輛受損及1名79歲謝姓駕駛受傷送醫。這起事故也導致該路段一度封閉約40分鐘，直到5點53分才完全排除恢復通車。

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

林智勝補充感謝貴人！劉保佑受邀未出席小遺憾

林智勝補充感謝貴人！劉保佑受邀未出席小遺憾

林智勝引退後迎教練挑戰

林智勝引退後迎教練挑戰

林智勝淚：想成為幫小朋友打出全壘打的人

林智勝淚：想成為幫小朋友打出全壘打的人

關鍵字：

台13苗栗南勢酒駕影音

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面