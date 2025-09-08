苗栗台13線連環撞！轎車天雨打滑釀騎士重傷　駕駛酒駕慘了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市台13線南勢里測速照相桿附近昨（7日）下午發生一起3車連環碰撞事故。徐姓男子酒後駕車，加上疑因天雨路滑失控打滑，衝撞對向機車致騎士彈飛倒地，再甩尾碰撞煞車不及的休旅車，造成騎士重傷送醫，徐男也因公共危險罪嫌被法辦。

▲苗栗市台13線南勢里測速照相桿附近，昨發生酒駕轎車失控碰撞機車和休旅車，造成騎士重傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今指出，苗栗市台13線南勢里路段昨日16時30分許，發生轎車與對向機車碰撞後再擦撞休旅車交通事故，造成何姓機車騎士（37歲）受傷倒地，苗栗警分局文山派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通，何男送醫救治發現有氣血胸和多處擦傷。

警方初步調查，徐男（38歲）駕駛轎車由台13線北往南內側車道行駛，行經南勢里、測速照相機路段時，疑因天雨路滑車輛失控打滑而衝向對向車道，撞上對向台13線南往北直行的機車後，轎車繼續打滑甩尾、擦撞賴男（48）歲駕駛的休旅車。

據指出，何姓機車騎士氣血胸和多處擦傷，由救護車送醫救治、住院觀察中，肇事徐姓男子酒測值0.33毫克，賴男沒有酒精反應；警方依公共危險罪嫌將徐男逮捕法辦，詳細事故原因仍需調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。