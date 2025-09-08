iPhone 17 Air將亮相！　分析師警告「先別急著買」原因曝光

▲ 蘋果將於台灣10日凌晨舉行秋季發表會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果（Apple）秋季發表會將於台灣時間10日凌晨1時登場，外界矚目的全新iPhone 17 Air將正式亮相。這款機型被視為近年來iPhone設計上的重大突破，但知名科技分析師卻警告消費者「先別急著買」。

《彭博》資深蘋果分析師古爾曼（Mark Gurman）在最新專欄中直言，iPhone 17 Air雖是發表會焦點，但「大多數人也許不該購買。」他將這款新機比喻為2008年首代MacBook Air翻版，創新但不實用。

消息指出，iPhone 17 Air最大賣點在於極致輕薄的機身設計，同時保持6.6吋大螢幕規格，但為追求纖薄外型，電池壽命可能較短，後置鏡頭僅有一顆。在目前智慧型手機市場強調長效電池與多鏡頭攝影的趨勢下，這些設計顯得格格不入。

更令人困惑的是其市場定位策略，古爾曼預測iPhone 17 Air售價將明顯高於標準版iPhone 17，核心功能上卻有所縮減，且與高階的iPhone 17 Pro價差預計僅數百美元，但處理效能、顯示技術和攝影表現上差距懸殊，形成尷尬的「夾心餅乾」局面。

古爾曼回顧，2008年首代MacBook Air同樣面臨相似困境。當時該產品以超薄設計驚豔市場，卻因處理器效能不佳、儲存容量受限、電池表現平庸，加上定價策略失當，導致銷售成績不如預期。直到2010年改版後，MacBook Air才真正找到市場定位並大獲成功。

古爾曼指出，電池容量和相機技術才是推動用戶升級手機的2大關鍵因素，且目前標準版iPhone與Pro機型已不特別笨重，市場現況也印證「薄型化」策略的風險。三星今年5月推出主打輕薄的Galaxy S25 Edge，銷售表現同樣平平。

儘管如此，古爾曼認為iPhone 17 Air仍具備長遠戰略意義，將為蘋果明年推出首款摺疊式iPhone奠定基礎，並為2027年全新Pro系列機型鋪路。

他預測，iPhone 17 Air最終將如同當年的MacBook Air，引領整個產品線走向更纖薄的設計趨勢。一旦技術成熟，能夠在輕薄機身中實現Pro級別的電池續航、效能表現和攝影功能時，這種設計理念將成為全系列標準配備。

但對於當下有購機需求的消費者，古爾曼仍建議優先考慮iPhone 17、iPhone 17 Pro或iPhone 17 Pro Max等機型，日常生活中的實用性和CP值上都更具優勢。