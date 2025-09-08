肇事致傷亡「重考駕照課程費用」調漲　最快年底上路

▲汽機車駕駛肇事致人重傷或死亡將受終身不得考領駕駛執照處分。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

汽機車駕駛肇事致人重傷或死亡將受終身不得考領駕駛執照處分，但若致人死亡經12年、重傷經10年都未再違規，仍可重新考領駕照。交通部今預告修正草案，調整重新考領所需課程費用，機車從1800元漲至2400元、汽車從2500元漲至3600元，最快年底上路。

依照道路交通管理處罰條例第67-1條，肇事致人重傷、死亡，或遭吊銷駕照累積滿6年將受終身不得考領駕駛執照處分，但當年大法官釋字第669號解釋認為，對於因重大違規肇事被吊銷駕照者，應給予改過自新的機會，若在特定年限內未再發生重大違規，可重新考領駕照，因此備有解套方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部公共運輸及監理司說明，肇事致人死亡12年內、致人重傷10年內、吊銷駕照案件6年內，未再有違規即可重新考領駕照，申請考領時需再參加一定時數的課程，通過後才給予效期1年的短期駕照，連續6年都未被吊扣或吊銷，即可領取效期至75歲駕照。

公運司指出，交通部2006年訂定重新申請考領駕照課程收費表，至今已超過18年沒有調整，考量基本工資調漲及物價調升（水電費用支出增加）等因素，原先收費已入不敷出，此次將機車課程費用從1800元調漲至2400元、汽車課程費用從2500元調漲至3600元，以符合使用者付費公平原則。

公運司表示，近3年平均每年參訓人數汽車約90人、機車約9人，汽車上課時數為2.5天（18小時）、機車為2天（12小時），包括安全駕駛道德、道路交通法令、安全防禦駕駛、肇事預防與處理及車輛保養，單一課程每小時收費200元。

交通部指出，修正草案預告期60天，期間若未有相關意見，將進行法制作業，最快年底上路。