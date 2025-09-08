　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槓上普丁！烏克蘭又遭大空襲　川普將對俄實施「第2階段制裁」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

▲川普與普丁8月曾在阿拉斯加會晤，但對烏克蘭戰爭的結束，並未帶來實質進展。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普7日表示，準備對俄羅斯啟動「第2階段制裁」，成為他迄今最明確的表態，要對克里姆林宮與俄羅斯石油買家施加進一步制裁。此前，俄羅斯對烏克蘭進行「開戰以來最大規模」空襲，導致基輔政府大樓受損。

《路透社》報導，被記者詢問是否準備進入制裁俄羅斯的第2階段時，川普直接回應「是的」，但沒有提及具體內容。白宮也未回應媒體置評要求。

俄羅斯7日派出805架無人機、發射13枚飛彈轟炸烏克蘭，不僅是開戰以來最大規模空襲，也首度造成烏克蘭政府大樓遇襲受損，波蘭戰機緊急升空。

川普展開第2任期之後，曾誓言迅速終結烏克蘭戰爭，談判進度卻遠不如預期，因此備感挫折。儘管他多次威脅進一步制裁，但為了促進和談，一直保留制裁力道，如今態度似乎轉趨強硬。

財政部長貝森特（Scott Bessent）7日也表示，美國與歐盟可能對購買俄羅斯石油的國家實施「2級關稅」，把俄羅斯經濟推向崩潰邊緣，迫使普丁重回談判桌。中國與印度都是俄羅斯能源出口大國，印度也因此於8月遭華府課徵懲罰性關稅。

川普3日曾為自己的俄羅斯政策辯護，強調對印度等俄羅斯石油買家實施關稅，已讓莫斯科「損失數千億美元」，「你說這叫沒有行動嗎？我還沒動用第2或第3階段呢！」

 
09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

UNIQLO隱藏福利曝！「這1物」竟能免費帶走　內行讚爆：超
石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是好事
澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」真相曝光
台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆
槓上普丁！烏克蘭又遭大空襲　川普將對俄實施「第2階段制裁」
韓媒重磅爆料iPhone17！　4款規格提前揭曉

