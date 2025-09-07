賴清德：林智勝是我們永遠的大師兄　謝謝你一路走來點燃球迷熱血

▲總統賴清德發文感謝林智勝。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝今（7日）於台北大巨蛋完成22年職棒生涯最後一役。對此，總統賴清德晚間也透過社群平台表示，大師兄的球員生涯，本季畫下完美句點，「謝謝你一路走來，點燃球迷熱血，為大家帶來無限感動。智勝是我們永遠的大師兄，你為台灣棒球種下的種子，會在這片土地繼續生根、發芽，結成美麗的果實」。

賴清德表示，「大師兄」Ngayaw Ake' 林智勝，不只是紀錄的象徵，更是無數球迷的青春。他說，林是首位達成「千打點、千得分、300轟」紀錄的中職球員；也多次披上國家隊戰袍，用重砲帶領台灣棒球，飛越無數高牆。

賴清德表示，這些輝煌的成績背後，林智勝也曾面對起伏與挑戰，但他從未放棄棒球。如同我們的職棒一樣，在許多人的堅持下走到今天，迎來蓬勃發展。更令人敬佩的是，林智勝也積極投入基層棒球，走進偏鄉，長年陪伴孩子們在球場揮汗，用心經營 原棒協 ，讓更多年輕球員在「關懷盃」實現夢想。

賴清德說，他還記得擔任副總統時，林智勝擔任原棒協理事長，為了給原鄉孩子更多幫助，向他分享了許多基層棒球的需要。他也鼓勵更多企業投入，一起支持年輕球員。

賴清德強調，大師兄的球員生涯，本季畫下完美句點，「謝謝你一路走來，點燃球迷熱血，為大家帶來無限感動。智勝是我們永遠的大師兄，你為台灣棒球種下的種子，會在這片土地繼續生根、發芽，結成美麗的果實」。