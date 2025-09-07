機場貴賓室遇人看影片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆：憑什麼要我小聲

▲機場貴賓室遇到有人看影片聲音炸超大聲，王齊麟勸阻反被嗆「憑什麼要我小聲」。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

在公共場合使用手機聽音樂、看影片時，應該注意音量，避免影響他人。羽球金牌國手王齊麟表示，他近日在機場貴賓室休息時，遇上附近有人使用手機看影片，聲音隔著老遠都能聽到，忍不住上前提醒對方，不料對方下機後竟追上來質問「憑什麼叫我小聲一點」，讓他相當無奈，貼文一出立刻引發網友熱議。

王齊麟7日在Threads表示，他7日在機場貴賓室休息時，隔著老遠就聽到有人直接用手機外放觀看影片，聲音相當清晰，忍耐了十多分鐘，最後還是走過去禮貌提醒「不好意思，可以麻煩你音量關小一點嗎」，對方當下沒有多說什麼，但下飛機後，對方卻生氣地衝過來質問他「憑什麼叫我小聲一點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王齊麟無奈說，在公共場合使用手機，聲音不要影響到別人，應該是基本的公德心吧，「看來下次應該直接買一副耳機給他，可能就不會那麼生氣了」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「我搭高鐵也遇過平板開到最大聲的，真的超崩潰」、「謝謝你仗義執言。捷運上也有一堆放音怪物，提醒不完」、「大部分聽到別人提醒都會馬上把聲音轉小，但就是會有人裝沒事一樣繼續，或是像你遇到的人一樣反過來質問，真的很莫名其妙」。