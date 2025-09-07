Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用？實測30天在家也能防睡眠呼吸中止症

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果（Appple）在7月時宣布，在台灣獲得衛福部醫療器材許可，用戶將可以透過配戴Apple Watch取得「呼吸障礙」指標，此指標將用來判斷用戶是否有「睡眠呼吸中止症」的現象，在收集到一定數據後，若擁有中度至重度徵兆，將主動提醒用戶注意，同時此數據也可以帶至醫院給醫生進行更直接、快速的判斷，《ETtoday新聞雲》這次也藉由實測，帶所有讀者了解該如何進行，同時呵護所有人的健康。

▼呼吸睡眠中止症成為近年關注的健康議題。（示意圖／取自Pexels）



什麼是睡眠呼吸中止症？

睡眠呼吸中止症是睡眠時因上呼吸道狹窄導致呼吸氣流減少或中止，進一步導致缺氧以及睡眠品質變差。根據國內睡眠檢測數據顯示，有超過6成民眾為中重度睡眠呼吸中止症患者，因缺氧導致打鼾、呼吸中止，可能因此出現睡醒仍疲憊、頭痛、嗜睡等狀況，嚴重更可能導致高血壓、心肌梗塞、腦中風，甚至失智。研究顯示，成年人約有9.38%患有睡眠呼吸中止症，保守估計台灣約40萬人罹病，但大多數的病人未被診斷出來。

該怎麼進行「呼吸障礙」資料收集？

用戶必須在睡眠期間配戴Apple Watch（註一），並完成至少10天以上的睡眠追蹤，每次睡眠至少需要4小時以上，在30天之後，系統將依照數據，若可能有中度、嚴重睡眠呼吸中止症前兆，系統將自動跳出通知警訊，這時候用戶可以透過產出的數據問診，但要特別注意，此「呼吸障礙」數據並不是目前臨床上常用的呼吸中止指數（AHI；Apnea Hypopnea Index），但仍可以作為一個參考依據，在門診時與醫生直接進行討論，以便使用者與醫師討論後續處理方式，包括可行的診斷與治療。

以記者自身實測，睡眠的方式、時間長短對於「呼吸障礙」指數的收集有滿大的影響，由於自身睡眠時間較短，通常一次的睡覺時間大約在3-4小時間，在比較短的睡眠時間中，出現呼吸障礙指數升高的次數就相對較多，此外，也建議測試的數據（睡眠天數）越多越好，在門診時除了產出的數據外，也可以透過「健康」中深度睡眠等數據將由醫生判斷，讓治療的方式能快速做出決定。

※假設從8月1日開始，數據將在8月30日後才會產出，但中間只需要有10個完整的睡眠追蹤即可完成，但追蹤的數據越多，誤報的機率越低。

▼在完成數據研判後，若可能有中度、嚴重睡眠呼吸中止症前兆，系統將自動跳出通知警訊。（圖／記者蘇晟彥翻攝）



▼在完成後，將可以從「健康」中找到相關呼吸障礙數據。



但有些人也會好奇，一般睡眠呼吸中止症常會看到必須在醫院進行幾個晚上的住院觀察，Apple Watch是以何種方式進行偵測，根據蘋果提供的資料顯示，是透過Apple Watch中的三軸加速度計，能捕捉用戶在夜間身體的粗略活動以及呼吸相關的細微動作，依照此動作去判斷呼吸障礙的指數。

蘋果也在先前的訪談中提到，在此功能問世前經過

．設計階段：此階段包含了來自 2160 名參與者的 3936 個夜晚的居家及實驗室多導睡眠圖 (PSG) 錄音資料。

．性能測試階段：額外使用了來自 2542 名參與者的 7220 個夜晚的資料進行測試。這些測試資料在演算法訓練階段並未被使用。

．臨床驗證階段：共招募了 1499 名參與者，其中 1448 名完成了研究。

在最後臨床驗證結果顯示，加權後的整體敏感度為 66.3%（95% CI: 62.2% 至 70.3%），特異度為 98.5%（95% CI: 98.0% 至 99.0%），證明該功能符合設計目標，能夠可靠地識別睡眠呼吸中止症並將假陽性降至最低。在正常類別中，特異度達到 100%，表示所有演算法結果「陽性」的參與者至少患有輕度睡眠呼吸中止症。在重度類別中，敏感度更高達 89.1%，顯示絕大多數重度病例都能被識別出來。