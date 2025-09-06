　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選即將在10月登場，目前已有9人正式表態參戰。國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤今（6日）表示，一個能應對2026、2028挑戰的黨主席，必須要有清楚的認知，不是打造個人成為戰神，而是打造國民黨成最強戰隊；不是為個人發展而募款，而是必須為全黨籌集糧草。

凌濤指出，當「我」變成「我們」，國民黨才能持續茁壯。據他了解，國民黨主席朱立倫對於交棒早有規劃。朱早已思考在近期中常會上，頒贈中評委聘書給四年來一同奮鬥的黨務主管，感謝他們的付出，這本就是黨內行之有年的作法。這個安排，自然也「成全」了所有有意承擔重任的同志，讓大家都能取得資格。

凌濤指出，一個能應對2026、2028挑戰的黨主席，必須要有清楚的認知，不是打造個人成為戰神，而是打造國民黨最強戰隊；不再是為個人發展而募款，而是必須為全黨籌集糧草；而持續擴大黨的影響力，與台灣主流民意同步，更絕對比塑造個人聲量重要得多。

凌濤認為，所有黨員期待的領導者，是能真正讓國民黨健康發展的人。一個無私無我，能拓展國際連結，維繫美、日、歐盟友誼互動，穩定讓兩岸去風險；一個願意傳承，培育下一代戰將，放心把社群交給年輕人發揮創意；一個能為黨無私奉獻、真心支持藍白合作的人。這樣的人，才有資格做國民黨的大家長，扛起這個大家庭的未來。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平心臟藥遭換鎮靜劑　食藥署：管制藥私下流通屬毒品
巴西5人制足球門將奮勇擋球　下一秒倒地猝逝
阿公裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光
3姊妹喝一壺茶竟暈眩、四肢無力　緊急送醫
林智勝揭假球案波及心路　曝曾與母決裂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德與北市民代座談3小時　拋國政3方針「都要做到更好」

誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

500億無人機招標案遭疑綁標　國防部：全依採購法無私下約定

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

《零日攻擊》導演不忍了正式提告！　國民黨：奉陪到底

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

【幫大家避雷了】柴犬被雷嚇到發抖 竟躲在阿公腳邊？？

賴清德與北市民代座談3小時　拋國政3方針「都要做到更好」

誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

500億無人機招標案遭疑綁標　國防部：全依採購法無私下約定

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

《零日攻擊》導演不忍了正式提告！　國民黨：奉陪到底

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

瀧澤秀明密訪台灣！　旗下「寶藏團體」IMP.抵台300人接駕

又見3比1！台鋼雄鷹扳回一城　比分巧合呼應林智勝背號

陸漁船澎湖越界拒檢！海巡硬起來「登船押人」回馬公調查

日女偶像樹下自拍挑戰猜地點　「網秒肉搜破解」周邊地標曝光

基隆召開災防訪評暨四方會議　跨域協力強化城市防災韌性

台東3姊妹疑「集體食物中毒」！緊急送醫治療中

花半年力邀！　桃園雲豹促成日本職籃熊本Volters來台打交流賽

賈吉右外野復出首戰遭藍鳥「測試」　手臂傳球能力引發隱憂

賴清德與北市民代座談3小時　拋國政3方針「都要做到更好」

林志玲半夜拎3歲兒找爸爸！AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

政治熱門新聞

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

民眾黨「真正風暴」曝光！　跟柯文哲交保無關

柯文哲交保！江和樹周一帶小草接阿北回家

普發1萬預算增10億！永居外籍人士也納入

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

更多熱門

相關新聞

《零日攻擊》導演不忍了正式提告！　國民黨：奉陪到底

《零日攻擊》導演不忍了正式提告！　國民黨：奉陪到底

台劇《零日攻擊》導演羅景壬，遭國民黨指控「爽領勞動部2872萬元補助」用途卻不符，並影射和執政黨關係密切，羅景壬5日晚間正式向法院提告國民黨。對此，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤今（6日）表示，國民黨每一次記者會檢驗都有憑有據，從國人關心的超思雞蛋案、再到前農業部長陳吉仲的報告補助檢驗，司法都一再判定正義勝利，這次也將再次直球對決，為民揭弊是必須堅持的道路。

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

羅智強符合選黨魁資格了！　國民黨2周內頒發中評委聘書

羅智強符合選黨魁資格了！　國民黨2周內頒發中評委聘書

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

新青安轉開房貸水龍頭　她嗆「喝水的是建商」：應改做3件挽回青年

新青安轉開房貸水龍頭　她嗆「喝水的是建商」：應改做3件挽回青年

關鍵字：

國民黨主席凌濤

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面