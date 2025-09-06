誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

▲凌濤。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選即將在10月登場，目前已有9人正式表態參戰。國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤今（6日）表示，一個能應對2026、2028挑戰的黨主席，必須要有清楚的認知，不是打造個人成為戰神，而是打造國民黨成最強戰隊；不是為個人發展而募款，而是必須為全黨籌集糧草。

凌濤指出，當「我」變成「我們」，國民黨才能持續茁壯。據他了解，國民黨主席朱立倫對於交棒早有規劃。朱早已思考在近期中常會上，頒贈中評委聘書給四年來一同奮鬥的黨務主管，感謝他們的付出，這本就是黨內行之有年的作法。這個安排，自然也「成全」了所有有意承擔重任的同志，讓大家都能取得資格。

凌濤指出，一個能應對2026、2028挑戰的黨主席，必須要有清楚的認知，不是打造個人成為戰神，而是打造國民黨最強戰隊；不再是為個人發展而募款，而是必須為全黨籌集糧草；而持續擴大黨的影響力，與台灣主流民意同步，更絕對比塑造個人聲量重要得多。

凌濤認為，所有黨員期待的領導者，是能真正讓國民黨健康發展的人。一個無私無我，能拓展國際連結，維繫美、日、歐盟友誼互動，穩定讓兩岸去風險；一個願意傳承，培育下一代戰將，放心把社群交給年輕人發揮創意；一個能為黨無私奉獻、真心支持藍白合作的人。這樣的人，才有資格做國民黨的大家長，扛起這個大家庭的未來。

