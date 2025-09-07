以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

▲男子用手挑逗，不料突然遭蛇攻擊咬傷，現場畫面令人震驚。（圖／翻攝自春城晚報）

圖文／CTWANT

台灣近日雖無相關案例，但大陸貴州省黔西南州發生一起蛇咬致命意外，引發網路熱議。9月2日，當地貞豐縣一名約50歲男子誤將劇毒的眼鏡王蛇當成無毒的烏梢蛇，竟大膽將其掛在脖子上、徒手把玩，甚至讓蛇鑽進褲管破洞內，最後不幸遭咬致死。

從流出影片可見，男子一邊抽菸一邊把玩手中大蛇，蛇在其手中掙扎，甚至鑽進其褲子破洞。他還將蛇掛在脖子上，周圍群眾則在旁錄影並表示「沒毒」、「不會有事」，眾人皆未察覺潛在危險。

根據《紅星新聞》報導，這起事件發生於貴州省貞豐縣沙坪鎮的大寨村，事發於9月2日，死者50歲左右的當地男性村民，遭蛇咬傷後還來不及送醫救治，毒性迅速發作，1小時後最終身亡。

報導稱，該蛇原本是死者的哥哥在稻田收割時所捕捉，並打電話請弟弟帶袋子來裝蛇。不料男子抵達現場後，不僅未加防備，反而開始玩蛇。事後該蛇已遭處理，並由專家確認為眼鏡王蛇。據知情人士透露，該名男子可能因蛇的外觀與台灣民眾也常見的烏梢蛇相似，因此掉以輕心。

烏梢蛇，又稱「過山刀」，為台灣常見的無毒蛇類，體色深且體型修長，性情兇猛但無毒。然而眼鏡王蛇是全球毒性最強、體型最大的毒蛇之一，具有高度神經毒性與攻擊性，稍有誤判便可能釀成悲劇。另據中國蛇類科普博主「青峰俠阿朱」指出，雖然烏梢蛇與眼鏡王蛇體型與顏色略有相似，但外觀仍有顯著差異：烏梢蛇頭頸較細，體表多為直條紋；而眼鏡王蛇頭型寬扁，鱗片明顯，全身具橫向環紋，頸部下方更呈白色，與其黑色身體形成強烈對比。

這起事發過程遭旁人錄影並上傳網路，引起各界對野外辨識蛇類與防範意外的高度關注。專家也提醒，民眾於山區、農田等野外活動時，切勿隨意捕捉、觸摸野生蛇類。不論其是否具毒性，均應與之保持安全距離，並提高辨識能力。若不慎遭咬，應記住蛇的外型特徵，立刻前往醫療院所求診，爭取治療時效。

