　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

男子將誤認為無毒的烏梢蛇（實為劇毒眼鏡王蛇）掛在脖上把玩，最終不幸遭咬身亡，現場畫面令人震驚。（圖／翻攝自春城晚報）

▲男子用手挑逗，不料突然遭蛇攻擊咬傷，現場畫面令人震驚。（圖／翻攝自春城晚報）

圖文／CTWANT

台灣近日雖無相關案例，但大陸貴州省黔西南州發生一起蛇咬致命意外，引發網路熱議。9月2日，當地貞豐縣一名約50歲男子誤將劇毒的眼鏡王蛇當成無毒的烏梢蛇，竟大膽將其掛在脖子上、徒手把玩，甚至讓蛇鑽進褲管破洞內，最後不幸遭咬致死。

從流出影片可見，男子一邊抽菸一邊把玩手中大蛇，蛇在其手中掙扎，甚至鑽進其褲子破洞。他還將蛇掛在脖子上，周圍群眾則在旁錄影並表示「沒毒」、「不會有事」，眾人皆未察覺潛在危險。

根據《紅星新聞》報導，這起事件發生於貴州省貞豐縣沙坪鎮的大寨村，事發於9月2日，死者50歲左右的當地男性村民，遭蛇咬傷後還來不及送醫救治，毒性迅速發作，1小時後最終身亡。

報導稱，該蛇原本是死者的哥哥在稻田收割時所捕捉，並打電話請弟弟帶袋子來裝蛇。不料男子抵達現場後，不僅未加防備，反而開始玩蛇。事後該蛇已遭處理，並由專家確認為眼鏡王蛇。據知情人士透露，該名男子可能因蛇的外觀與台灣民眾也常見的烏梢蛇相似，因此掉以輕心。

烏梢蛇，又稱「過山刀」，為台灣常見的無毒蛇類，體色深且體型修長，性情兇猛但無毒。然而眼鏡王蛇是全球毒性最強、體型最大的毒蛇之一，具有高度神經毒性與攻擊性，稍有誤判便可能釀成悲劇。另據中國蛇類科普博主「青峰俠阿朱」指出，雖然烏梢蛇與眼鏡王蛇體型與顏色略有相似，但外觀仍有顯著差異：烏梢蛇頭頸較細，體表多為直條紋；而眼鏡王蛇頭型寬扁，鱗片明顯，全身具橫向環紋，頸部下方更呈白色，與其黑色身體形成強烈對比。

這起事發過程遭旁人錄影並上傳網路，引起各界對野外辨識蛇類與防範意外的高度關注。專家也提醒，民眾於山區、農田等野外活動時，切勿隨意捕捉、觸摸野生蛇類。不論其是否具毒性，均應與之保持安全距離，並提高辨識能力。若不慎遭咬，應記住蛇的外型特徵，立刻前往醫療院所求診，爭取治療時效。

延伸閱讀
江祖平爆被性侵「為何沒藝人挺？」　網曝現實面：還是覺得心疼
百萬YTR始祖驚傳逝世！警消破門見他已斷氣「陳屍家中」 享年46歲
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

陸7歲女童疑遭排水口吸入！消防深夜挖開泳池　尋獲遺體畫面曝光

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

不想過「緊日子」？　陸地方政府「突擊式花錢」被審計糾正

噱頭十足！　劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

陸7歲女童疑遭排水口吸入！消防深夜挖開泳池　尋獲遺體畫面曝光

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

不想過「緊日子」？　陸地方政府「突擊式花錢」被審計糾正

噱頭十足！　劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

百萬YTR「大圖書館」陳屍家中！生前直播逾5hrs出事　警方驗屍查死因

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

MVP約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局　芬蘭闖歐錦賽8強

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心：好兄弟也看不下去

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

大陸熱門新聞

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

不想過「緊日子」？　陸地方政府「突擊式花錢」被審計糾正

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平：我沒什麼好失去的

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面