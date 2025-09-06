就是抓不到！竹北夜晚連飄「幽靈惡臭」　縣府將祭檢舉獎金

▲環保局利用空拍機巡查，未發現有可疑露天燃燒跡象。（圖／新竹縣政府，下同）



記者董美琪／綜合報導

新竹縣竹北市近期多次傳出異味，造成居民困擾。縣府經過多日追查，環保局初步懷疑與有機溶劑使用不當有關，但由於通報地點分布廣、氣味來源多樣，目前仍難以單一鎖定。縣府表示，後續將研擬檢舉獎金制度，邀請縣民一同協助縮小範圍，加速查緝。

縣長楊文科5日宣布，縣府已成立「竹北異味事件專案小組」，並將邀請環境部專家學者參與，協助判別氣味成分，提供後續追查方向。同時也將建置「異味事件即時通報平台」，讓鄉親能隨時上網或透過專線通報異味位置，案件進度也會即時公開，讓民眾清楚掌握。

為了更精確調查，環保局將運用攜帶式檢測設備，搭配空氣感測器數據進行比對，並展開多面向稽查，包括工廠、回收設施、農業植栽及消防系統等，全方位排查，避免任何可疑來源被忽視。

縣府也正在研擬檢舉獎勵辦法，鼓勵民眾踴躍提供線索，共同協助縮小污染範圍，提升查緝效率。

環保局提醒，因氣味往往隨風迅速飄散，若民眾能提供確切地點，請立即撥打24小時專線03-5530060，專人將盡速趕赴現場處理。

新竹縣政府強調，會以公開透明、嚴謹負責的態度面對竹北異味問題，絕不忽視任何一次通報，全力守護縣民的空氣品質。