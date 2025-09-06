噱頭十足！　劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

▲2007年第一屆京東「網友見面會」。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸電商龍頭京東集團昨（5）日發布《這是一封來自東哥的邀請函》，表示將重啟「用戶見面會」，京東集團創始人、董事局主席劉強東將親臨首場「品酒會」現場，邀請網友免費體驗茅台酒，免費享受五星級飯店晚宴。這種噱頭，被認為是為自家的酒旅餐飲業務站台。

2007年，劉強東當時以「京東商城」的名義，舉辦了第一屆「北京網友見面會」，邀請用戶現場交流、提建議，用客戶需求不斷改善用戶體驗。此後多年，「用戶見面會」逐漸演變為京東的一項年度傳統活動。

京東表示，時隔近20年的今天，要換種方式，重啟「用戶見面會」。9月16日，「品酒會」首場在北京舉辦，屆時劉強東將親臨現場，邀請網友品酒、交朋友。

京東說，「在首場品酒會上，歡迎和東哥『把酒言歡』、分享建議，歡迎現場免費體驗茅台酒專業品鑑，免費享受五星級酒店專享定制晚宴。」

有業內人士分析認為，劉強東此舉或在為自家的酒旅業務站台。6月17日，對於京東進軍酒旅餐飲領域，劉強東表示目的是希望通過供應鏈將這些行業的成本降到20％，降到原來的三分之二，能夠為飯店餐飲提供一個新通路。

▲劉強東請40多名外送員吃火鍋時發表講話。（圖／翻攝瀟湘晨報）

劉強東一向頗會創造話題，京東今年進入美食外送領域之後，劉強東4月曾在北京親自送外賣，引起關注。送完外賣後，劉強東還邀請40多名外送員一起吃火鍋，並發表了一段4分6秒的講話。

講話中，劉強東提起當天送外賣的經歷，稱希望真實體驗，不想被認出來，但還是被一個人認出來了。送了幾單後，他深深體會到其中的辛苦。