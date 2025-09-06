快訊／新北三峽熱飆39.1度　12縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對12縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今（6）日白天新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。另外，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號。

根據氣象署觀測，新北三峽測站下午1時30分觀測到39.1度，該站因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。另外，桃園蘆竹有38.7度，新北淡水的六塊厝測站也出現37.9度。資料顯示，今日最高溫前10名都超過36度。

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

影響時間：06日白天

＊高溫橙色38燈號：新北市、桃園市

＊高溫橙色36燈號：台北市、台南市

＊高溫黃色燈號：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日水氣稍增多，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及宜花地區也有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區及中部山區要留意局部大雨及伴隨的雷擊、強陣風等現象。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，特別是大台北、桃園、新竹地區及中南部近山區局部高溫可達36度左右或以上。



