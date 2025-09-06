　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／海大附中出包！學生苦練閩南語朗讀　校方竟報名國語競賽

▲▼基隆海大附中。（圖／摘自海大附中臉書）

▲基隆海大附中爆發報錯名事件，恐影響弱勢生的升學權益。（圖／摘自海大附中臉書）

記者許敏溶／台北報導

基隆海大附中遭指控，有學生原本要參加基隆市語文競賽閩南語朗讀，校方竟報名國語文朗讀，連指導老師名字也寫錯，其中一名學生是由祖母撫養，已投入長時間備賽，該項比賽事關未來大學申請，卻因校方疏忽恐斷送美好前途，讓師生與其祖母無法接受。

《ETtoday新聞雲》接獲民眾爆料，預計9月20日舉行的基隆市語文競賽，其重要性等同技術高中的技藝競賽，事關學生未來升學權益。但位於基隆市的海洋大學附屬基隆海事高中，竟傳出2名學生原本報名基隆市語文競賽的閩南語朗讀比賽，教務處負責人員竟報名國語文朗讀競賽，連學生指導老師的名字也寫錯，同時還將原本報名書法組比賽的老師，誤報為作文組比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

爆料人指出，學生和指導老師早在今年6月就將相關資料提供給教務處，並專心準備比賽，未料在8月31日上網查比賽資料時才發現，在閩南語朗讀比賽看不到自己名字，隨後才發現名字出現在國語文朗讀比賽，讓師生一頭霧水。

爆料人表示，經過該生的指導老師詢問，才知道承辦人員確實報錯，而且承辦人更因疏忽未參加領隊會議，錯失可以更正機會。目前校方發文給基隆市政府，初步同意讓學生參加表演賽。

不過，爆料人強調，受影響雖僅有2名學生與1名老師，但其中一名學生來自弱勢家庭，父母都不在學生身邊，目前由祖母照顧，為了這次比賽，學生花了很長跟著老師練習，也期待透過比賽爭取佳績，且該生的閩南語咬字清楚、聲音動人，很有希望拿到佳績，卻因為校方行政疏失，失去透過這次比賽來翻轉家庭劣勢的寶貴機會，因為該項比賽事關未來學生申請大學。

海大附中證實，確實發生報錯名狀況，也坦承校方與承辦人員有疏失，但目前仍以解決學生問題為優先，基隆教育處目前想法是讓學生參加表演賽，校方則希望讓學生參加正式比賽，但決定權在基隆教育處。校方也已經和學生與家長溝通過。至於承辦人員疏失部分，待事件落幕後，會提交主管機關進行相關行政懲處。

基隆市教育處表示，競賽以公平為原則，目前原則是同意該生參加不計分的表演賽，但考量到報錯名是學校問題，不是學生，所以會發文詢問教育部是否同意，透過基隆這邊的領隊會議討論，只要領隊會議同意，就讓該生參加。但若有教育部不同意上述方式，或者教育部同意，但領隊會議尚有任何領隊反對，就維持上述表演賽方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了
江祖平發聲！前男友都帥哥「這次卻愛上爛咖」曝原因
快訊／台中25歲女「跨過西區」墜溪漂流40分鐘　搶救不治亡
快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」
江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「塔巴」颱風24小時內生成　明後天午後雷雨猛烈

力挺江祖平「這類渣男都愛找女星」！財經網美揭目的：87%是騙局

「全台最難訂私廚」傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

國光客運8國道線9／8停駛「末班車有驚喜」　20路線推半價

江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　網悔炸：以後不跳過了

獨／海大附中出包！學生苦練閩南語朗讀　校方竟報名國語競賽

今年國際郵輪可望超越疫前　「海洋富士號」明年停靠台中及安平

普渡驚見「洗衣膠囊」當供品！　網：當鬼還有家事做？

塔巴颱風將生成！路徑曝光波及2地區　今酷暑38℃

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

「塔巴」颱風24小時內生成　明後天午後雷雨猛烈

力挺江祖平「這類渣男都愛找女星」！財經網美揭目的：87%是騙局

「全台最難訂私廚」傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

國光客運8國道線9／8停駛「末班車有驚喜」　20路線推半價

江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　網悔炸：以後不跳過了

獨／海大附中出包！學生苦練閩南語朗讀　校方竟報名國語競賽

今年國際郵輪可望超越疫前　「海洋富士號」明年停靠台中及安平

普渡驚見「洗衣膠囊」當供品！　網：當鬼還有家事做？

塔巴颱風將生成！路徑曝光波及2地區　今酷暑38℃

《零日攻擊》導演正式提告國民黨！　提11點聲明：我遭強烈的人格謀殺

「塔巴」颱風24小時內生成　明後天午後雷雨猛烈

高雄阿姨全聯停車「誤踩油門」暴衝　2女遭撞流鮮血...險衝進店裡

葡萄牙纜車脫軌16死！　女下班錯過纜車逃死劫淚訴：同事死了

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了　心情平復後將赴警局說明

佐佐木朗希菜鳥年令人失望　美記者道歉：外界給予他的期待過高了

波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶公升

「好兄弟」也做環保　桃市府中元普渡...舉辦環保創意祭品競賽

宜蘭男遭4男海扁一頓擄上車！　5人是舊識「有毒品前科」

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

生活熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

飛機很穩！他一聽廣播「馬上認出機長」

江祖平再曝新受害者！龔益霆問「要不要打砲」

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

前同事曝龔益霆偷心套路　對姐姐很有一套

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

雙胞胎寶寶突然沒羊水！台大醫緊急娩出胎囊

更多熱門

相關新聞

吉林大學招待免費冬令營　教育部批「假交流真統戰」：師生勿參與

吉林大學招待免費冬令營　教育部批「假交流真統戰」：師生勿參與

繼禁止國內大學與中國「國防七子」7所大學交流，近期教育部更發文給各大專校院，提醒不要參加吉林大學的交流活動，遭質疑禁止兩岸文教交流。教育部今（5日）回應，吉林大學單方面提供落地招待等不合常理情事，恐有「假交流真統戰」之虞，提醒大專校院應避免涉及違反相關法規或政治性內容活動。

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

王正坤醫師捐助上千萬支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

王正坤醫師捐助上千萬支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

台南市再傳捷報！陳雪花、莊文模獲教育部終身學習楷模肯定

台南市再傳捷報！陳雪花、莊文模獲教育部終身學習楷模肯定

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

關鍵字：

海大附中報錯名建臺高中教育部基隆市教育處

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面