獨／海大附中出包！學生苦練閩南語朗讀　校方竟報名國語競賽

▲基隆海大附中爆發報錯名事件，恐影響弱勢生的升學權益。（圖／摘自海大附中臉書）

記者許敏溶／台北報導

基隆海大附中遭指控，有學生原本要參加基隆市語文競賽閩南語朗讀，校方竟報名國語文朗讀，連指導老師名字也寫錯，其中一名學生是由祖母撫養，已投入長時間備賽，該項比賽事關未來大學申請，卻因校方疏忽恐斷送美好前途，讓師生與其祖母無法接受。

《ETtoday新聞雲》接獲民眾爆料，預計9月20日舉行的基隆市語文競賽，其重要性等同技術高中的技藝競賽，事關學生未來升學權益。但位於基隆市的海洋大學附屬基隆海事高中，竟傳出2名學生原本報名基隆市語文競賽的閩南語朗讀比賽，教務處負責人員竟報名國語文朗讀競賽，連學生指導老師的名字也寫錯，同時還將原本報名書法組比賽的老師，誤報為作文組比賽。

爆料人指出，學生和指導老師早在今年6月就將相關資料提供給教務處，並專心準備比賽，未料在8月31日上網查比賽資料時才發現，在閩南語朗讀比賽看不到自己名字，隨後才發現名字出現在國語文朗讀比賽，讓師生一頭霧水。

爆料人表示，經過該生的指導老師詢問，才知道承辦人員確實報錯，而且承辦人更因疏忽未參加領隊會議，錯失可以更正機會。目前校方發文給基隆市政府，初步同意讓學生參加表演賽。

不過，爆料人強調，受影響雖僅有2名學生與1名老師，但其中一名學生來自弱勢家庭，父母都不在學生身邊，目前由祖母照顧，為了這次比賽，學生花了很長跟著老師練習，也期待透過比賽爭取佳績，且該生的閩南語咬字清楚、聲音動人，很有希望拿到佳績，卻因為校方行政疏失，失去透過這次比賽來翻轉家庭劣勢的寶貴機會，因為該項比賽事關未來學生申請大學。

海大附中證實，確實發生報錯名狀況，也坦承校方與承辦人員有疏失，但目前仍以解決學生問題為優先，基隆教育處目前想法是讓學生參加表演賽，校方則希望讓學生參加正式比賽，但決定權在基隆教育處。校方也已經和學生與家長溝通過。至於承辦人員疏失部分，待事件落幕後，會提交主管機關進行相關行政懲處。

基隆市教育處表示，競賽以公平為原則，目前原則是同意該生參加不計分的表演賽，但考量到報錯名是學校問題，不是學生，所以會發文詢問教育部是否同意，透過基隆這邊的領隊會議討論，只要領隊會議同意，就讓該生參加。但若有教育部不同意上述方式，或者教育部同意，但領隊會議尚有任何領隊反對，就維持上述表演賽方式。