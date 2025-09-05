吉林大學招待免費冬令營　教育部批「假交流真統戰」：師生勿參與

▲教育部發文提醒，吉林大學落地招待活動，恐有「假交流真統戰」之虞。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部近日發文給國內各大專校院，提醒不要參加吉林大學的交流活動，遭質疑禁止兩岸文教交流。教育部今（5日）回應，吉林大學單方面提供落地招待等不合常理情事，恐有「假交流真統戰」之虞，提醒大專校院應避免涉及違反相關法規或政治性內容活動。

近期台北藝術大學、正修科技大學等大專校院，陸續收到教育部來文，發文主旨為「不宜轉發及參與大陸地區單方面提供落地招待之教育交流活動」，提醒不要參加吉林大學的交流活動，並要校方確實加強學校內部控制及風險管理機制。

教育部表示，近期陸續接獲學生家長反映，多所大學轉發大陸吉林大學辦理北國風情冬令營赴陸交流行程資訊，恐有「假交流真統戰」之虞。經過清查，上述活動確有單方面提供落地招待等不合常理情事，所以教育部函文各大專校院，提醒所屬師生及人員勿參與及宣傳有單向招待優惠的赴陸交流活動，避免涉及違反相關法規或政治性內容活動。

教育部指出，會發文給各大專校院，主要是基於主管機關職責提醒大專校院確實遵守相關法規。兩岸教育交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行，且不得違反兩岸條例等相關法規。教育部已經多次通函，提醒大專校院兩岸學術與教育交流應遵循兩岸條例等法規及政策，學校對於師生參與兩岸教育交流活動時，應符合相關規範，並加強內控機制及自我監督管理。