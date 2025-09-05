重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了

▲北宜重機正妹跑山，背影震撼車友。（圖／翻攝臉書／艾妃）



網搜小組／柯振中報導

台灣有許多重機愛好者，時常在山路上留下颯爽的背影。近日有一組正妹的重機騎行照在網路上瘋傳，這名正妹穿著火辣的露背裝，且側面同樣開了大洞，驚人的曲線引發網友討論，而隨著時間經過，正妹的身分也被搜了出來。

近日這組照片在網路上瘋傳，畫面中有位正妹穿著清涼的露背裝，在騎車的過程中展露了大片美背。且由於拍攝角度的關係，正妹的側身曲線也完全被記錄了下來，畫面曝光後令許多重機迷為之瘋狂。

事後經過搜尋，原來這名正妹的真實身分是JKF女郎「艾妃」。而這組照片則是她今年6月間在臉書上所分享的，除了背影以外，也有許多不同角度的照片，火辣的身材搭配驚人的穿搭，形成一道特別的風景。

事實上，艾妃十分熱愛重機，臉書粉專上充滿了各種跑山的照片，雖然每次的穿搭都是不同風格，但只要照片一經上傳，都會引發巨大的討論。

不少粉絲對此留言驚呼，「都不會曬傷真的是很猛」、「正面滿到背影來了」、「可惡！在路上遇到要怎麼專心騎車」、「妳好勇敢…我的背開始痛了」、「怎麼做到沒有曬痕的」、「正面跟背影都是美美的。」