「國民女婿」接掌疾管署　學霸之路曝光、從小開外掛

記者葉國吏／綜合報導

即將接任疾管署長的羅一鈞，因新冠疫情期間的卓越表現，被封為「國民女婿」，現年47歲的他，學霸光環與親和力兼具，不僅是防疫工作的重要推手，更曾在愛滋防治領域留下深刻印記。

▲羅一鈞即將接任疾管署長。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧新冠疫情期間，羅一鈞以冷靜且耐心的解說，讓複雜的防疫知識走入民眾生活。大家熟悉他在公眾場合的專業形象，但少有人知道，他早在新冠之前便投身於愛滋防治。他曾創立部落格「心之谷」，不僅親自解答網友提問，還將多年累積的知識整理成冊，讓愛滋議題更貼近人心，展現了他身為醫師的使命感。

▲準疾管署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

身為花蓮人，羅一鈞自小學五年級便跳級升學，建中數理資優班、台大醫學系榜首，學術之路一路高歌猛進。他的經歷更因外交替代役而轉折。2001年，他放棄國軍醫官身份，奔赴非洲馬拉威，面對愛滋病肆虐的挑戰。他在當地推動衛教課程，深刻感受到傳染病防治的重要，從此立志投身公共衛生。

羅一鈞的職業生涯充滿亮點，但他也勇於分享自己的健康故事。38歲時，他因家族遺傳罹患糖尿病，起初因暴飲暴食、體重驟降才發現病情。他坦言，身為醫師曾以為自己不會成為病人，但他接納自己的病況，努力做一位「好病人」，也用親身經歷鼓勵更多患者正向面對人生挑戰。