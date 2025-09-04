　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！壓床上喊：結紮了

▲桃園市陸軍特戰營區林姓士官長在2017年間，趁女士官午睡與酒醉時兩度趁機襲胸，女士官驚醒時質問，林居然怒嗆「摸一下會死喔！」（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女士官請飯店保留證據，宜蘭地院認定海軍少校犯罪惡性重大，予以嚴懲。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者曾羿翔／綜合報導

海軍一名少校阿威（化名）與女同僚在宜蘭出差期間，於飯店內參加調酒活動後，趁女方阿美（化名）醉酒意識模糊時進入房間，對其進行強行親吻、撫摸，並未取得清楚同意下發生性行為。案發隔日，阿美向軍中學長及飯店反映遭性侵，警方介入後，阿威遭依《刑法》乘機性交罪起訴，宜蘭地方法院近日判處有期徒刑3年4月，可上訴。

案發當晚，雙方參加完飯店舉辦的調酒活動後，阿威以「幫忙查看打蟑螂」為由進入女方房間，先表明「難得遇到聊得來的人」，希望擁抱。阿美未加防備，結果酒精發作、意識模糊，被壓制在床上。她試圖推開但力不從心，整起過程被動、無力反抗。阿威過程中還說「已結紮」，事後幫對方穿回內褲，離開房間。

判決書指出，翌日退房前，阿美回想異狀，立即透過訊息向阿威質問「學長你昨天侵犯我了」，阿威僅回覆「真的對不起，不知道能否談談」，未辯稱為合意性交。阿美隨即向同事吐露，「我昨晚被上了」、「我不是故意讓他進房」，並依建議請求飯店保留證據。警方調查後，鑑定報告在女方體內檢出與阿威DNA相符跡證，並確認雙方並無曖昧或私交關係。

阿威辯稱為雙方酒後合意，但法院認為其供詞前後矛盾，起初否認性行為，直到鑑定結果出爐才改口；且女方證述前後一致，並有心理創傷與他人對話紀錄佐證。法官指出，性行為必須建立在清醒與明確同意下，對方沉默、模糊、無反抗能力時皆非同意表現，「沒有說不行，不等於願意」，此案屬於明顯利用醉態趁機性交。

最終，阿威被判處有期徒刑3年4月。法院認定其為滿足私慾，傷害同仁信任，性侵行為造成女方嚴重心理陰影，犯罪惡性重大，應予以嚴懲。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

快訊／遭控性侵！三立副總兒反擊「我和江祖平交往過」
快訊／江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總
獨／狂削皮肉錢逼死賣淫妹　人蛇父竟是績優警察
柔柔解放比基尼！　超辣身材全被拍
柯文哲、應曉薇能否交保恐不樂觀！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！壓床上喊：結紮了

遭江祖平爆副總兒涉性侵　三立內部信曝

遭江祖平爆副總兒涉性侵　三立內部信曝

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似為性侵犯的電視台相關人員照片，也加碼公開男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子。龔美富透過聲明表示信任兒子，如果有做錯事應該要面對並負責，但相信司法最後會還他清白。而三立寄給員工的內部信件也曝光，重申禁止工作場所性騷擾。

三立副總兒遭爆性侵卻無人報案　士檢剪報分案

三立副總兒遭爆性侵卻無人報案　士檢剪報分案

三立副總兒遭控性侵！林智群揭後果

三立副總兒遭控性侵！林智群揭後果

女中風送醫陳屍病床　驗屍揭恐怖性侵

女中風送醫陳屍病床　驗屍揭恐怖性侵

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹　搶救10分鐘不治

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹　搶救10分鐘不治

海軍少校女士官性侵蟑螂宜蘭

