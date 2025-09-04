女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！壓床上喊：結紮了

▲女士官請飯店保留證據，宜蘭地院認定海軍少校犯罪惡性重大，予以嚴懲。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者曾羿翔／綜合報導

海軍一名少校阿威（化名）與女同僚在宜蘭出差期間，於飯店內參加調酒活動後，趁女方阿美（化名）醉酒意識模糊時進入房間，對其進行強行親吻、撫摸，並未取得清楚同意下發生性行為。案發隔日，阿美向軍中學長及飯店反映遭性侵，警方介入後，阿威遭依《刑法》乘機性交罪起訴，宜蘭地方法院近日判處有期徒刑3年4月，可上訴。

案發當晚，雙方參加完飯店舉辦的調酒活動後，阿威以「幫忙查看打蟑螂」為由進入女方房間，先表明「難得遇到聊得來的人」，希望擁抱。阿美未加防備，結果酒精發作、意識模糊，被壓制在床上。她試圖推開但力不從心，整起過程被動、無力反抗。阿威過程中還說「已結紮」，事後幫對方穿回內褲，離開房間。

判決書指出，翌日退房前，阿美回想異狀，立即透過訊息向阿威質問「學長你昨天侵犯我了」，阿威僅回覆「真的對不起，不知道能否談談」，未辯稱為合意性交。阿美隨即向同事吐露，「我昨晚被上了」、「我不是故意讓他進房」，並依建議請求飯店保留證據。警方調查後，鑑定報告在女方體內檢出與阿威DNA相符跡證，並確認雙方並無曖昧或私交關係。

阿威辯稱為雙方酒後合意，但法院認為其供詞前後矛盾，起初否認性行為，直到鑑定結果出爐才改口；且女方證述前後一致，並有心理創傷與他人對話紀錄佐證。法官指出，性行為必須建立在清醒與明確同意下，對方沉默、模糊、無反抗能力時皆非同意表現，「沒有說不行，不等於願意」，此案屬於明顯利用醉態趁機性交。

最終，阿威被判處有期徒刑3年4月。法院認定其為滿足私慾，傷害同仁信任，性侵行為造成女方嚴重心理陰影，犯罪惡性重大，應予以嚴懲。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。