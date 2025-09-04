又有遊客出事！沖繩滑翔傘雙人墜海　20多歲女命危「教練身亡」

▲沖繩南城市海域發生滑翔傘雙人墜落事故，兩人皆在墜落時呈現心肺停止狀態。（圖／翻攝自YT， ANNnewsCH）

圖文／CTWANT

日本沖繩縣南城市於9月3日下午發生一起滑翔傘墜落事故，一名營運公司的46歲男教練不幸身亡，一名中國籍女性乘客則持續搶救中，兩人皆在墜落時呈現心肺停止狀態。

▲46歲男性員工與20多歲中國籍女客共乘滑翔傘，不幸墜海。（圖／翻攝自YT，日テレNEWS）

根據《讀賣新聞》與《NHK》等日媒報導，事故發生於3日下午1時30分左右，當時一名釣客在南城市東方約80公尺的阿玉太陽海灘（あざまサンサンビーチ）外海，目擊一具雙人滑翔傘墜落海中，並立即撥打日本海上緊急電話118通報，稱落水者「毫無動作、漂浮不動」。

根據中城海上保安部調查，墜落滑翔傘為一種裝有螺旋槳的動力式機型，事發時由兩人共乘飛行。傷者分別為46歲的沖繩在地男性，為該滑翔傘營運公司的員工，以及一名年約20多歲的中國籍女性遊客。兩人由消防人員約30分鐘後救起，當時皆已無生命跡象，緊急送往本島中部醫療機構。

▲事故發生於距阿玉太陽海灘約80公尺外海，現場一度陷入緊急搶救。（圖／翻攝自X，@tv_asahi_news）

其中男性經搶救後仍宣告不治。女性乘客目前仍處於心肺停止狀態，院方尚未公布其最新病情。針對事故成因，包括機械故障、操作失誤或天候狀況等可能性，海上保安部已展開詳細調查。

本起事故震驚當地，相關單位呼籲從事水上與空中活動業者加強設備檢查與飛行安全措施，避免類似悲劇再次發生。

延伸閱讀

▸ 全台最難訂吃到飽！高雄女狂打1111通電話「成功訂到」 老饕曝輕鬆入場技巧：有機會

▸ 女兒想全額招待60歲老媽出國卻心超累 全場嘆：長輩一律跟團

▸ 原始連結