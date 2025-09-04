　
社會 社會焦點 保障人權

百歲獨居嬤泣訴「4兒全死」　真相是記憶落差...2子去世2女健在

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名百歲的高姓阿嬤日前晚間跌坐屋內，警消人員獲報到場，還好沒有大礙，不過阿嬤卻泣訴「我4個孩子通通死了，最後一個今年5月也走了.....」，消息傳出引發各界熱烈討論；台中社會局表示，阿嬤其實是育有2子2女，兒子都已去世，女兒們經常回家探望，女兒也透過里長對外感謝大家關心，藉此澄清外界錯誤傳聞。

▲▼台中市百歲獨居阿嬤跌坐廚房，意外引發外界強烈關心。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中市百歲獨居阿嬤跌坐廚房，意外引發外界強烈關心。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局西區派出所日前晚間9點多獲報，民生路、五權路一處民宅內有長者跌倒，屋內傳來呼救聲，副所長宋忠信與警員張淳鈞抵達後，發現高姓阿嬤跌坐廚房地上，因年事已高、行動不便，只好按下蜂鳴器向路人求助。

宋、張2人與消防人員小心翼翼將阿嬤攙扶坐上輪椅，當員警詢問家裡還有沒有人時，阿嬤突然開始啜泣，她在這裡居住超過60年，「4個孩子都死了……」，這時現場氣氛瞬間凝結，員警立即輕聲安慰並攙扶阿嬤回房休息。

▲▼台中市百歲獨居阿嬤跌坐廚房，意外引發外界強烈關心。（圖／民眾提供，下同）

這起白髮人陸續送走4名黑髮人的新聞曝光後，立刻引發社會強烈關心，但經台中社會局查證，實情是阿嬤的2名兒子已過世，2名女兒平日皆有連繫關懷，阿嬤最近曾詢問安養機構的相關資訊，正在考慮搬家。

社會局也說，阿嬤為列冊獨居長輩，除了社工定期訪視關懷，每日也有長照居服員協助日常照顧；另外，阿嬤家裝有緊急救援系統，偵測阿嬤的活動狀態。

▲▼台中市百歲獨居阿嬤跌坐廚房，意外引發外界強烈關心。（圖／民眾提供，下同）

當地平和里里長張洪惠雪表示，阿嬤先生是台中教育大學退休教職員，配有宿舍，目前獨自生活，阿嬤育有2子2女，1個兒子早在17歲就去世，另1人在去年5月因病過世，2個女兒經常回家探望母親，女兒們除了感謝外界關心之外，希望大家還給她們寧靜日子。

▲▼台中市百歲獨居阿嬤跌坐廚房，意外引發外界強烈關心。（圖／民眾提供，下同）

獨居嬤台中社工中一分局

