愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

▲原PO仍與前妻同住，導致新戀情卡關。（示意圖／Pexels）



記者劉維榛／綜合報導

一名失婚爸爸表示，至今仍與前妻同住，最近愛上「兒子女友的媽媽」，讓他燃起重組家庭的念頭。偏偏前妻開始暗示復合，單親媽媽則要求「先處理前妻問題」，然而原PO不知如何開口請對方搬走，加上擔心兒子覺得他太冷血。文章一出，網友直言「優柔寡斷的男人真的很不OK，以後也會跟前妻牽扯不清」。

一名47歲男網友在臉書《匿名2公社》透露，和前妻育有一子，但因女方坦言沒有愛了，於是和平簽字離婚，「我選擇放手，算是一種成全。」不過這些年來，一家三口仍同住一個屋簷下，原PO也告訴過前妻，「如果妳以後遇到合適的對象，隨時可以搬走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，前妻這幾年也談了幾段感情，但戀情都不順利。最令原PO印象深刻的是，某次前妻站在雨中哭泣，他撐著傘聽她傾訴失敗的感情經歷，「那時候心裡很酸，但我也清楚知道，我已經不再是她的依靠了。」

而真正的轉折點就在最近，讀高中的兒子交了一個女友，女方從小由媽媽單親撫養長大，就這樣兩方家庭開始有互動，四個人也常常出遊。原PO坦言，那種氛圍真的很像一家人，尤其在聊天過程中，「我慢慢被這位單親媽媽吸引！」

原PO進一步透露，這位單親媽媽經營早餐店，每天早起備料做生意，忙得滿頭大汗卻總是笑臉迎人，照顧孩子也特別用心，忽然讓原PO動起「重組家庭」的念頭。

偏偏這時候，前妻開始暗示想要復合，導致單親媽媽不敢有進一步發展，並向原PO坦言「得先把前妻的事處理乾淨，不然我也不會安心。」

對此，原PO能理解對方的疑慮，但又不知如何開口讓前妻果斷搬離，更何況也得顧慮到兒子的感受，「不想讓兒子覺得我太冷血，但我真的需要一個新的開始」，因此求助網友給予建議。

底下網友熱議，「女人先無情的，請她離開吧」、「優柔寡斷的男人真的很不OK，以後也會跟前妻牽扯不清」、「兒子都高中了，我覺得你應該先跟他討論」、「都已經離婚就要搬走」、「你的有情有義用錯地方了」、「都是前妻了，不用想這麼多，你和前妻應該只能聊小孩的事，斷不乾淨就不要重新開始」、「直接請前妻搬走，她是在利用你當避風港」、「攤牌！找前妻和兒子說清楚，不然三方都會恨你」。