　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO仍與前妻同住，導致新戀情卡關。（示意圖／Pexels）

記者劉維榛／綜合報導

一名失婚爸爸表示，至今仍與前妻同住，最近愛上「兒子女友的媽媽」，讓他燃起重組家庭的念頭。偏偏前妻開始暗示復合，單親媽媽則要求「先處理前妻問題」，然而原PO不知如何開口請對方搬走，加上擔心兒子覺得他太冷血。文章一出，網友直言「優柔寡斷的男人真的很不OK，以後也會跟前妻牽扯不清」。

一名47歲男網友在臉書《匿名2公社》透露，和前妻育有一子，但因女方坦言沒有愛了，於是和平簽字離婚，「我選擇放手，算是一種成全。」不過這些年來，一家三口仍同住一個屋簷下，原PO也告訴過前妻，「如果妳以後遇到合適的對象，隨時可以搬走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，前妻這幾年也談了幾段感情，但戀情都不順利。最令原PO印象深刻的是，某次前妻站在雨中哭泣，他撐著傘聽她傾訴失敗的感情經歷，「那時候心裡很酸，但我也清楚知道，我已經不再是她的依靠了。」

而真正的轉折點就在最近，讀高中的兒子交了一個女友，女方從小由媽媽單親撫養長大，就這樣兩方家庭開始有互動，四個人也常常出遊。原PO坦言，那種氛圍真的很像一家人，尤其在聊天過程中，「我慢慢被這位單親媽媽吸引！」

原PO進一步透露，這位單親媽媽經營早餐店，每天早起備料做生意，忙得滿頭大汗卻總是笑臉迎人，照顧孩子也特別用心，忽然讓原PO動起「重組家庭」的念頭。

偏偏這時候，前妻開始暗示想要復合，導致單親媽媽不敢有進一步發展，並向原PO坦言「得先把前妻的事處理乾淨，不然我也不會安心。」

對此，原PO能理解對方的疑慮，但又不知如何開口讓前妻果斷搬離，更何況也得顧慮到兒子的感受，「不想讓兒子覺得我太冷血，但我真的需要一個新的開始」，因此求助網友給予建議。

底下網友熱議，「女人先無情的，請她離開吧」、「優柔寡斷的男人真的很不OK，以後也會跟前妻牽扯不清」、「兒子都高中了，我覺得你應該先跟他討論」、「都已經離婚就要搬走」、「你的有情有義用錯地方了」、「都是前妻了，不用想這麼多，你和前妻應該只能聊小孩的事，斷不乾淨就不要重新開始」、「直接請前妻搬走，她是在利用你當避風港」、「攤牌！找前妻和兒子說清楚，不然三方都會恨你」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Google神秘推文引爆猜測
蕾菈離婚「情色教主發聲力挺」　狠批男方
9月購車優惠出爐！　進口、國產休旅拚了
一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

金石堂板橋文化店宣布熄燈！業者揭原因　出清拍賣時間曝

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」：聽過1包1200的

明天午後西半部防大雨　周末「南方雲系北移」水氣增

老公難孕！婆婆拒絕試管逼人妻「跟小叔生孩子」：都是我家男人

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點白話解釋「美國真實目的」

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

金石堂板橋文化店宣布熄燈！業者揭原因　出清拍賣時間曝

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」：聽過1包1200的

明天午後西半部防大雨　周末「南方雲系北移」水氣增

老公難孕！婆婆拒絕試管逼人妻「跟小叔生孩子」：都是我家男人

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點白話解釋「美國真實目的」

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

Lizi栗子悲催童年曝光！　搶饅頭吃連塑膠袋都咬

聖得福北市合建案量達3萬坪土地　「這裡」最多海砂屋

磁暴來襲睡不好？「5個方法」幫助入眠　強迫自己入睡最要不得

約正妹跑山卻變在床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

國安官員：北京93閱兵展現與民主國抗衡　威懾力超出島鏈放眼全球

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

魔神樂2連敗！古久保看見求勝心暫不降二軍　談四洋投可能性

屋主用屋頂留言嗆聲！　Google地圖驚見「去你的」

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

美女書法家脫了！　下海拍AV

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

更多熱門

相關新聞

蕾菈昔「暴怒摔定情戒要離婚」　激烈爭執內幕被挖

蕾菈昔「暴怒摔定情戒要離婚」　激烈爭執內幕被挖

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）2022年和DJ湯宇結婚，不時會透過社群和粉絲分享婚姻生活，不料2日晚間卻突然發文宣布離婚，引發熱議，就連男方過往爆料女方怒摔定情戒，並氣炸喊要離婚的節目片段，如今也被挖出來討論。

蕾菈宣布離婚後暫離台灣！　首露臉吐心聲

蕾菈宣布離婚後暫離台灣！　首露臉吐心聲

蕾菈烏雅嘴成真

蕾菈烏雅嘴成真

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

關鍵字：

失婚爸爸單親兒子女友媽媽前妻離婚

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

江祖平爆公開男方正面清晰照

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面