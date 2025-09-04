　
美眾議院通過《阻止中國芬太尼法》　共和黨議員：追究中共責任

▲美中對抗。（圖／路透）

▲美議員指出，中國助長美國多地芬太尼危機。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院近日通過「阻止中國芬太尼法」（Stop Chinese Fentanyl Act），進一步擴大對中國打擊合成鴉片類藥物流入美國的法律權力。法案由共和黨眾議員巴爾（Andy Barr）提出，目的是追究中共及其相關人員在助長美國芬太尼危機中所扮演的角色。

綜合外電報導，該法案修改了現有的《芬太尼制裁法》，擴大對「外國鴉片販運者」（foreign opioid trafficker）的定義。根據新法，美國政府可對涉及生產、銷售、資助或運輸合成鴉片類藥物或其前驅化學品的中國個人、組織及政府官員實施制裁。若這些對象未落實「了解你的客戶」（KYC）程序，或拒絕配合美國毒品執法行動，同樣將面臨懲罰。

法案也要求美國總統研議，是否將中國高層官員列為「外國鴉片販運者」，包括國家禁毒委員會、公共安全部、海關總署及國家藥品監督管理局的主管人員都可能被列入名單。

巴爾在聲明中指出，中共在肯塔基州、甚至全美範圍內的致命芬太尼流行危機中扮演了核心角色。他強調，這些立法措施將賦予美國政府更強的執法工具，打擊中國製造並流向美國的合成毒品鏈條。

芬太尼是一種強效合成鴉片類止痛劑，效力比嗎啡高出50至100倍，作用快速且時間短暫。由於其高致命性與成癮性，目前已成為美國毒品過量死亡的主要兇手。根據官方數據，美國每日有超過200人死於與芬太尼相關的過量用藥，每年因此死亡人數高達約11萬2000人，對公共衛生與社會結構造成巨大衝擊。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

美國眾議院芬太尼中國中共北美要聞

