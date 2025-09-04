台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓　員工透露：70歲老闆累了

▲小品雅廚的清粥小菜。（圖／取自米其林指南網站）

記者柯沛辰／綜合報導

有「台北最強宵夜場清粥小菜」之稱的「小品雅廚」，連續2年獲得米其林必比登推介，不料卻無預警傳出頂讓消息，讓無數饕客錯愕不已。員工透露，起因是70多歲老闆想退休，後續交由某餐飲集團接手，但整間店從內場到外場員工不更動，原班人馬全數保留，以維持原先的老味道。

根據《三立新聞網》報導，小品雅廚頂讓消息一出，不僅在網上掀起熱議，某餐飲集團也聞訊而至，火速洽談相關事宜，最終於上週決定接手。好消息是，整間店從廚房到外場員工都不會更動，連建築也會保留，期盼將好味道延續下去。

▲小品雅廚連續2年獲得米其林必比登推介。（圖／翻攝自臉書粉專／小品雅廚，下同）

小品雅廚位於中山區中原街，鄰近台北捷運中山國小站，在地飄香超過30年，於2024年、2025年獲得米其林必比登推介。必比登官網介紹，小品雅廚以清粥小菜形式由晚間營業至清晨，每天提供20多道家常臺式料理，選擇多元，且多為每天新鮮製作，並根據季節調整食材。

必比登官網指出，小品雅廚菜餚主要以冷菜呈現，份量精巧，客人可以挑選清粥或白飯搭配。紅燒蹄膀鹹而不膩，帶有醬香，是佐粥的好菜。乾燒茄子、滷白菜等也十分推薦。小店人流不斷，是許多在地人的宵夜熱選。