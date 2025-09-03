「試車師」地獄級凌辱手法曝　「淫魔心得」PO網吸客害死一女

▲應召集團利用日本簽證來台免簽的機會，以高額薪資誘騙至少8名印尼女子來台賣淫。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

惡質！台灣男子胡恆銓與越南女子武阮薔薇涉嫌跨國誘騙印尼女子來台賣淫，集團成員方清俊（綽號阿風）擔任「測試人員」，將試車的「體驗心得」，刊登論壇吸客。集團逼迫女子每日至少接待7名客人，有人一天接客高達11次，然而每日生活費僅200至500元，只有月經期間才能休息。某日一女子接客後因身體不適，緊急送醫治療仍不治。台北地檢署3日起訴8人，胡、武各被求處6年重刑。

起訴書指出，集團利用臉書廣告或友人介紹，以從事SPA或卡拉OK伴唱可獲高薪為誘餌，騙取經濟困頓、家庭支援薄弱的印尼女子，先以旅行團名義前往日本，讓女子誤以為是旅遊。然而集團看似大方招待旅遊，其實是利用日本觀光簽證效期內，可免簽來台14天的好處，藉此將被害人引入台灣，一抵台即被拍攝清涼照、扣留護照、手機與現金後，被迫下海賣淫。

檢警查獲最早入境的1名女子是在2023年間來台，對方先被由綽號阿風的集團成員方清俊帶走「試車」。阿風再將每次的「體驗心得」撰寫成文章，刊登在論壇上作為廣告，以吸引更多男客。

集團攬客收費1500元到4000元不等，被害女子只有在每個月月經來時才能夠休息4、5天，即使生病也會遭強迫開工，且每天至少要接待7位客人才能休息，甚至有女子一天接客高達11次。但賣淫所得都由據點負責人簡鼎元收走抵償20萬元虛構債務，被害人每天只能靠著200元伙食費及300元薪水過活。

期間，某位被害女子曾因身體不適，向武阮薔薇、簡鼎元請假，但因外觀並不明顯，被認為是在裝病，硬逼著被害人繼續接客，直到2024年7月間，因心臟衰竭被客人發現，協助打119送台安醫院急救，期間社工與印尼代表處專員前往探視，被害人以手機打字表示，不願回到老闆身邊，之後意識陷入模糊，10天後因呼吸衰竭、右心衰竭、肺水腫被醫院宣告死亡。

檢警根據搜扣帳冊等證據，估計人蛇集團拐女賣淫，至少在2025年1月到5月為止，獲利362萬9600元，已知至少8名女子遭剝削、1名台灣男性遭恐嚇。檢察官指出，跨國跨境人口販運，侵害人權甚鉅，是聯合國以公約明定打擊的跨國有組織犯罪，犯行影響我國國際形象，建請從重量處胡恆銓、武阮薔薇有期徒刑6年以上，負責管理、接觸被害人的陳俊佑與簡鼎元求刑2年以上，並對暱稱「LUNA」的印尼籍SITI MUNAWAROH發布通緝。