新生上路車禍多！1／3與大專生有關　內埔警：騎車卡慢ㄟ啦

▲內埔警分局取締交通違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

開學季到來，內埔分局轄內的屏科大、美和科大迎來新生，許多大一同學剛考取駕照，駕駛經驗不足，加上對地方路況不熟，常成為事故高風險族群。內埔警統計今年1月至8月底，轄區共發生1,721件交通事故，其中大專生占比高達33%。警方特別提醒新生遵守交通規則，避免悲劇發生。

適逢9月開學季，屏東科技大學與美和科技大學新生陸續報到，內埔分局指出，大一新生多半剛取得駕照，駕駛經驗不足，加上不熟悉地方交通狀況，容易釀成事故。

警方統計，今年1月1日至8月27日，內埔、萬巒、瑪家及泰武等四鄉鎮共發生1,721件交通事故，其中涉及18至24歲大專院校學生比例達33%。在7件A1死亡事故中有1件涉及學生，A2受傷事故908件中有357件、355人受傷，A3財損事故806件中亦有214件、256人。

肇事前5大原因包括「轉彎未依規定」、「未保持安全距離」、「分心駕駛」、「無號誌路口不停讓」及「起步不注意」。警方將持續加強取締無照駕駛、未戴安全帽、逆向行駛、未兩段式左轉、闖紅燈及酒駕等重大違規。

分局長江世宏提醒，沒有駕照不可駕車，駕駛時須遵守交通安全規則，如不超速、不闖紅燈、確實戴好安全帽，並於無號誌路口禮讓。他呼籲年輕學子珍惜人生旅程，不要因一時疏忽，讓家人永遠遺憾。