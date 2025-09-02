　
政治焦點

政府打詐不力　謝立功籲要讓詐欺犯了解「高風險、零利潤」

▲桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙1500萬，王明鉅回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙1500萬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

政治中心／綜合報導

桃園地檢署日前偵辦以蕭姓男子為首的詐騙集團案件時，發現詐騙集團偽裝成假檢警向桃園市副市長王明鉅的親戚行騙；沒想到，王家親戚找來的律師竟也是詐團的臥底，因此再被騙取1500萬。對此，前移民署長謝立功說，連桃園副市長的親戚都能被騙走1500萬，詐騙早已成為全民公敵，呼籲詐欺不只判重刑，還必須追繳犯罪所得，讓詐欺犯了解何謂「高風險、零利潤」。

謝立功說，連桃園副市長的親戚都能被騙走1500萬，詐騙早已成為全民公敵，為何無法遏阻？台灣現在對詐欺犯已提高刑度，但實際判的不重，經常可緩刑，詐騙犯還可透過洗錢安享犯罪所得，根本沒有嚇阻力。

謝立功指出，台灣該改革了，可參考新加坡、美國，詐欺不只判重刑，還必須追繳犯罪所得，讓罪犯無利可圖。建立跨部會合作機制，上中下游一起防堵詐欺。讓詐欺犯了解何謂「高風險、零利潤」，讓民眾真正感受到詐騙案減少了。

桃園地檢署檢方調查發現，以蕭男為首的詐騙集團2024年1月打電話給王明鉅的親戚，聲稱其個資、銀行帳戶遭人盜用，且事件涉及洗錢，須配合調查，否則恐將牽連子女，王家親戚聽聞後嚇得立刻配合，除了加入假檢警的LINE帳號外，還拿出名下的房產去借貸，再將現金交給偽裝檢方的詐騙集團。

後續詐團還介紹王家親戚聘請詐團臥底的陳姓律師，讓詐騙行動得以繼續實施，律師還不斷通報王家的情況，讓詐團可以隨時調整因應，在王家抵押房地產取得3000萬元後，詐團立刻安排車手取錢，先後取走1500萬元，直到王家驚覺有異報警，全案才因此曝光。

桃園地院指出，陳姓掮客犯罪所得33.9萬元，給付50萬8500元賠償王家親戚成立調解，潘姓仲介、陳姓掮客2人犯後均就所涉犯行坦承不諱完成調解，依犯三人以上共同詐欺取財罪，分別判處有期徒刑1年、緩刑4年及6月；蕭男與另一名吳姓掮客，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，各處有期徒刑1年及有期徒刑6月，併科罰金15萬元，其餘還在審理中。

