民主公義里程碑！　林宅血案發生地成首個「具轉型正義意涵場址」

1980年2月28日發生震驚國人、慘絕人寰的「林宅血案」，民進黨前主席林義雄遭拘禁於景美軍法看守所時，在家的母親游阿妹、7歲的雙胞胎女兒林亮均與林亭均遭殺害，至今未破案。民進黨立委范雲今（2日）表示，文化部公告，原林義雄宅邸、現台灣基督長老教會義光教會通過審定，成為台灣第一個具轉型正義意涵場址。文化部公告，不只是台灣民主公義的重要里程碑，也提醒大家，轉型正義路上，必須繼續和時間賽跑。

范雲今日在臉書表示，由於位於台北市的義光教會向北市府申請成為市定史蹟被駁回，今年228前夕，她和義光教會、 台灣民間真相與和解促進會、教授黃舒楣召開記者會，呼籲國民黨莫再阻擋不義遺址條例立法外，也呼籲在法通過前，對潛在遺址的調查與審議不能停止。

范雲感謝總統賴清德隔天就公開承諾，請文化部啟動審議程序，將義光教會列為納為「具有轉型正義意義場所」。剛剛，她的辦公室看到文化部已經公告，林宅血案發生地義光教會通過審定，成為台灣第一個具轉型正義意涵場址。審定理由為，有助於彰顯威權統治時期，受人權侵害者的生活起居，具時代性、重要性或獨特性事件之空間場域。

為什麼位於大安森林公園對面，信義路巷弄內的「義光教會」這麼重要呢？范雲表示，故事要回到45年前，1980年2月28日那天。當時的台灣，政治氣氛肅殺，因為包含省議員林義雄在內的152名民主運動人士，剛因為高雄美麗島事件被抓入獄。但，台灣人民萬萬沒有想到，更大的悲劇，還在後頭。

范雲說，就在這個對許多人來說，帶有傷痕的228當天中午，一名兇手闖入台北市巷弄內的林義雄住宅，殘忍地殺害了林義雄的母親與雙胞胎女兒，他9歲的大女兒雖逃過劫難，但，當時也身受重傷。血案發生後，長老教會的牧師們向海內外集資買下林宅，成立了義光教會，希望能在該地見證上帝公義，在流血之地播下愛。

范雲指出，這個林宅血案震驚海內外，因為，林義雄是因政治案件入獄，他的家裡事實上是受到情治單位以線民、監聽器、電話監聽以及協力者跟監的方式全面監控。也就是說，林家祖孫是在當局高密度監控下慘遭毒手。

范雲表示，促轉會成立後，用盡一切可能，雖無法找到兇手，但，也證實，情治單位在偵辦過程「湮滅關鍵證據、對專案小組隱瞞資訊，嚴重妨礙偵查」。國民黨政府當局涉嫌的可能更是「不容排除」。

范雲說，如此見證威權不義與人民傷痛的場址，很遺憾，教會向台北市政府申請成為史蹟，卻被以不義遺址保存條例尚未通過為由，被駁回。今天看到文化部的公告，感受到，即使在困境中，我們一點一滴的努力，仍然是會有成果的。

范雲也感嘆，從22歲時，認識林義雄先生及方素敏女士，林宅血案所造成的遺憾與傷痛，歷歷在目，至今不減。這個文化部的公告，不只是台灣民主公義的重要里程碑，也提醒了我們，轉型正義之路上，必須繼續和時間賽跑。我會繼續推動《不義遺址保存條例》等法案以及相關的教育推廣。