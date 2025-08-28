　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

▲▼民進黨立委范雲召開「高教事件制度總檢討，大學校長、師、生齊挺速修大學法！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委范雲召開「高教事件制度總檢討，大學校長、師、生齊挺速修大學法！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委范雲今（27日）偕大學校長、師、生召開記者會回顧近期高教事件、解析制度問題並提出大學法改革解方。現場出席包括關切師大女足案、世新30人修課門檻及台大創投案三校師生，以及公私立大學校長，與范雲共同呼籲速修大學法。

范雲盤點三個事件背後的制度問題，並宣布將於下會期提出大學法修法草案回應。會中，范雲強調，台灣需要「開放、彈性的新高教」，其修法藍圖則包含「學制改革、治理彈性、高教資源」三大面向。

台師大學生會長黃莨騰說明，在師大女足案中，霸凌委員會原建議解聘周師，卻因為教評會未採納，僅要求周師不得超終點、兼主管，事件才進一步爆發。這樣的落差從哪來，外界不知道、學生也不知道，因為當事學生和學生代表都被排除在教評會外。黃莨騰提醒，除了教評會審霸凌、性平案時攸關學生權益、卻未設置學生代表，許多學校的各級會議也有同樣狀況，學生常在決定下好後才被告知，因此應修正《大學法》保障學生參與決策。

世新「我們不要30門檻」行動小組發起人陳承說，在世新選課案中，學生先後透過致電、面談溝通都無果，才公開進行師生連署、開記者會，卻又被校方貼謠言標籤無視，教務長反而在記者會後不請自來的出現、反駁學生意見。學生後續在校內要求召開師生公聽會卻被刁難，校方數次約談數名學生，要求取消公聽會、威脅駁回教室借用，最後還在公聽會同時與學生會另開一場完全支持校方立場的「師生座談會」。

陳承說，據行動小組觀察，師生在私校治理設計下並無影響力，只有董事會對校務有決定權。他也補充，在此一重大學權案件上，學生會和學生代表機制也已失靈。時任學生會長對學生僅有口頭的虛假承諾與安撫，取得校方資訊緩慢、監督無力、缺乏實質行動，甚至最後決定支持校方、協助學校「師生座談會」。學生獲得的支持都來自校外藍綠白三黨的發聲、建議與奧援，凸顯校內監督機制與教育部的校外監督都已癱瘓。這三大制度問題，必須要修正大學法加以解決。

台大電機系特聘教授吳瑞北指出，在台大校友創投案中，校方規劃成立全台首個校友創投基金、規模十億，甚至還為此成立投顧公司。吳瑞北質疑，這涉及合法性問題，但在提供校務會議的資料中，卻未提及與說明。當校務會議代表提出疑慮、索資、要求至少向校務會議專案報時告，學校卻不願承諾。最終，他只好回家將事情經過寫到臉書，引發校友、媒體高度關切。而教育部在立委監督下採取動作後，才要求台大這是重大事項、未來必須經過校務會議討論。吳瑞北指出，這凸顯校務會議的監督權失能，當大學「缺少自律，奢談自治」？未來必須透過修正大學法校務會議規定，並要求下設監督委員會，才可能改善。

范雲彙整3件個案涉及的高教制度問題，從大學法第9條校長任免的師生參與、影響包含私校校內師生對校務的影響力，到第15條校務會議組成主管過多、一般師生代表席次過低、在組成和功能上監督權限都不足，再到第33條對學生得參與會議的保障範圍不足、可以參與的會議因為席次過低、缺乏實質影響力，最後到整體而言大學治理出現狀況、校內外監督機制的失靈，都是大學法修正應該審慎思考的議題。

除了師生，私立高雄醫學大學前校長劉景寬、國立屏東大學陳永森校長，兩位公、私立大學校長，也現身說法，說明高教改革的迫切性，支持速修大學法。

范雲指出，學制改革的討論，應該包含擴大副學士制度、建立終身學習學士學制，開放跨校學士學程、支持大學實驗教育，開放學士生逕修碩士、逕修博士者得退回取得碩士學位，延長學生修業期限彈性、強化學士生雙輔納畢業學分和雙輔得事後認證等。范雲說，透過這些學制的改革，學生才更可能多元學習、自主學習、終身學習、跨領域學習，也增加教育資源的流通和學生學習與發展的彈性。

 
相關新聞

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。當事人Y女今(25日)現身表示，教育部態度令人心寒，過程中沒有給予任何協助，自己孤單面對輿論攻擊、調查、最後報告不僅社會不能接受，更讓她徹底崩潰。她痛批，鄭英耀部長「你的痛在我眼中不但廉價，而且虛假」、葉丙成次長「明眼人都知道是在關心還是關說，踐踏著我的傷口跟隱私，鞏固著形象跟權力，對不起從沒說出口，也不敢說出口」。

葉丙成洩密「未違性平法」　范雲難接受：會馬上跟教育部瞭解

葉丙成洩密「未違性平法」　范雲難接受：會馬上跟教育部瞭解

823罷免倒數　地方民代曝：林思銘說明會送3串衛生紙2條吐司

823罷免倒數　地方民代曝：林思銘說明會送3串衛生紙2條吐司

華藝授權中企審查篡改論文挨告　范雲：致歉給付15萬學者捐作公益

華藝授權中企審查篡改論文挨告　范雲：致歉給付15萬學者捐作公益

率律師團揭常見賄選手法　范雲：選舉不乾淨不是新竹選民要的

率律師團揭常見賄選手法　范雲：選舉不乾淨不是新竹選民要的

