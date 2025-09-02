2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大「3展區橫跨4鄉鎮市」　

▲「2025台灣設計展」將在彰化開展，集結超過700位設計師、逾千家企業參與。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2025台灣設計展」預計10月10日至10月26日在彰化開展，為期17天，主題訂為「彰化行」，邀請超過700位設計師、逾千家企業參與，3大展區涵蓋彰化市、鹿港鎮、彰南（田尾鄉與田中鎮），橫跨南北共4個鄉鎮市，是歷年來展區規模最大，展館數最多的設計展。

「2025台灣設計展」前進彰化，呈現彰化作為台灣南北樞紐的獨特位置，蘊含產業、文化、生活中兼容並蓄的包容力、多樣性，同時也是歷年來展區規模最大，展館數最多的設計展，今（2日）搶先公開展區規劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「彰化展區」最大。（圖／台灣設計研究院提供，點圖可放大）

一、「彰化展區」：

以縣立圖書館、藝術館、縣立美術館、武德殿為核心，串聯中興庄眷村文化園區及高賓閣，展現彰化強大製造實力與設計能量。

●總行：以彰化這塊土地的集體記憶，提供未來資源運轉串流的關鍵場域，共創與預測「彰化行」城市策略與未來文化樣貌的多樣性。

●製造行：藉由「八角產業學」為主題，彰顯地方產業薪火相傳、世代協作的群體精神，以及彰化獨特溫情與製造強度。​​

●升級行：聚焦設計驅動轉型，藉由「設計創新擴大器」呈現從產品進化至品牌重塑的全方位升級

●跨界行：以「厚製生活BOLD」啟發，探討彰化與日本兵庫跨地域合作，展現製造業超越代工，結合創意與未來生活的實踐。

●願景行：從彰化的城市場景出發，透過數位互動平台，讓每個人都有機會成為城市的設計者，也是彰化的「未來《行》」。​​​​

●永續行：以武德殿建築為靈感，打造「未來習武所」，結合循環設計與科技應用，探索環境共生可能。

●人人百貨：以「靈感選物店」、「探索青樂園」兩項展覽主題，邀請新世代設計師進駐，並對食、衣、住、行、育、樂等面向提出設計想像。

●商圈行：「spot! spot! 走遊圈」為策展主題，連結商圈永續、地方文化與經濟共榮，並展開「走遊實驗」踏訪小西商圈，體驗設計在日常中的具體改變。

▲「鹿港展區」以鹿港深厚文化為核心。（圖／台灣設計研究院提供）

二、「鹿港展區」：

以鹿港深厚文化為核心，三大主題分別坐落於鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂及鹿港公會堂，串連地方文化、信仰與生活記憶，形塑專屬鹿港的精神場域。

●圓夢行：「圓未來之行」運用互動及沉浸式體驗，聚焦交通、建築、綠能與生活設施多元議題，兼顧歷史回溯與未來願景展望。

●文化行：以「殿氣現場」為策展主軸，運用聲音、影像、物件及光影，詮釋鹿港百年歷史文化的持續傳承。

●平安行：透過香案供品、節慶儀式及祈福物件，表現信仰場景與四季節序，傳遞平安守護與祝福情感。

▲「彰南展區」為無邊界開放式展覽場域。（圖／台灣設計研究院提供）

三、「彰南展區」：

連結田尾公路花園及彰化國際展覽中心，作為無邊界開放式展覽場域，展露彰南多元城市樣貌與設計實力。

●冠軍行：「彰化力」在於鄰近高鐵站的彰化國際展覽中心登場，呈現在地產業鏈緊密協作之韌性，直擊製造現場，展示「Made in ChangHua」持續創新實力。

●田尾行：包括「溫室城堡」、「植物學校」、「田尾DNA」、「植物行」及「島嶼群像」等五大展覽，秉持永續理念，將田尾「花卉王國」打造為設計與生活交融的最佳舞台。

▲展會期間同步有市集，還能吃到小C佛雞蛋糕。（圖／記者林育綾攝）

在展會期間，將同步在周邊安排多場市集、演唱會、光雕秀等熱點活動，並結合公共場域改造、街道實驗、走讀藝術節等多元設計，響應多元的城市展演活動，呈現彰化魅力。

「2025台灣設計展」將於10月10日至10月26日盛大登場，為期17天恰逢國慶及光復連假，台灣設計研究院邀請民眾搭配遊程路線，以一場接一場的城市展演，展開一趟意想不到的「彰化行」。