國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍沒特權！　天天6點半起床操練

萊昂諾公主坐上Pilatus PC-21訓練飛機。（翻攝X@CasaReal）

圖文／鏡週刊

19歲西班牙王儲萊昂諾公主（Princess Leonor）有「歐洲最美公主」稱號，本月1日她正式進入穆爾西亞聖哈維爾空軍學院（Academia General del Aire y del Espacio de San Javier），展開空軍訓練。她的軍旅生涯不會享有特權，將和其他學員一樣，每日早起受訓，未來也將肩負更多王室職責。

萊昂諾的軍事訓練計劃為期3年，空軍訓練是最後一階段，過去她已陸續完成陸軍、海軍訓練。根據《先鋒報》《Hola!》等西媒報導，1日清晨，萊昂諾抵達聖哈維爾空軍學院。她穿西班牙空軍的深藍色制服，胸前繡有西班牙國旗及「Borbón Ortiz」姓氏的標誌，英姿煥發。

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍　沒有特權！天天6點半起床操練

▲ 萊昂諾穿上西班牙空軍制服，正式入伍。（翻攝casareal.es IG）

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍　沒有特權！天天6點半起床操練

▲ 萊昂諾到空軍學校報到，校長Luis Felipe González Asenjo親自迎接她。（翻攝X@CasaReal）

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍　沒有特權！天天6點半起床操練

▲ 萊昂諾在榮譽書上簽名。（翻攝X@CasaReal）

萊昂諾的父親、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）於1987年至1988年間，也在同一間空軍學校受訓，父女傳承，被《Hola!》雜誌形容是「Top Gun時刻」，讓人聯想到「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典電影《捍衛戰士》。

目前，萊昂諾以「學生少尉」（Alférez Alumna Borbón Ortiz）身分加入第78屆學員班，與其他74名學員一同接受密集訓練。據《Euro Weekly News》指出，她將與其他學員同住，遵循每日清晨6時30分起床的嚴格作息，不享任何特殊待遇。

萊昂諾的空軍訓練為期1年，內容涵蓋地面課程、飛行模擬器訓練以及實際飛行操作。她將使用Pilatus PC-21訓練飛機，進行至少50小時的飛行訓練，並有機會完成首次獨飛（la suelta），這是每位飛行學員的重要里程碑。此外，她的課程還包括操作無人機及太空研究等。完成訓練後，她將獲得「學生護衛艦少尉」（Student Frigate Ensign）軍銜，為她的軍事訓練劃下完美句點。

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍　沒有特權！天天6點半起床操練

▲ 萊昂諾站在Pilatus PC-21訓練飛機前。（翻攝Xcasareal.es）

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍　沒有特權！天天6點半起床操練

▲ 萊行諾參觀空軍學校的飛行區。（翻攝casareal.es IG）

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍　沒有特權！天天6點半起床操練

▲ 萊行諾坐上Pilatus PC-21訓練飛機，聽取操作簡報。（翻攝casareal.es IG）

事實上，萊昂諾自2023年8月展開軍旅生涯，首先進入薩拉戈薩的陸軍軍事學院（Academia General Militar de Zaragoza）接受陸軍訓練。2024年9月再度入伍，進入馬林海軍軍事學校（Escuela Naval Militar de Marín）展開海軍訓練，今年7月完成遠航任務，獲得父親授予「海軍功績大十字勳章」。如今，她正投入最後的空軍訓練，預計2026年7月退伍，為未來身為西班牙武裝部隊最高統帥的角色做好準備。

《Royal Central》指出，萊昂諾依照西班牙王室傳統接受軍事訓練，然而，她是第一位女性王位繼承人，訓練過程更具現代意義，無論是無人機或太空研究等新興領域，都展現王室與時俱進的形象。


