生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

▲▼ 人生不設限！唐女士苦讀十餘載圓地政夢 成為竹市最高齡錄取公職人員 。（圖／翻攝新竹市政府）

▲唐女士受訓期滿離職前與地所主任及課長合影。（圖／翻攝新竹市政府，下同）

記者劉人豪／新竹報導

67歲的唐女士以竹市最高齡公職錄取紀錄，完成了長達十年的逐夢之路。她在十年間堅持不懈地苦讀，最終，於2024年成功通過三等地政職系地方特考，並分發至竹市地政事務所服務。她以「實務訓練人員」身份完成培訓，為這段橫跨十餘年的圓夢歷程寫下最完美的註解。

代理市長邱臣遠表示，唐女士以自身例子充分展現「年齡從來不是夢想的阻礙」，即使面對法定限制，依然選擇堅持目標、不懈努力，令人動容。邱代理市長強調，唐小姐所展現的學習態度與挑戰精神，是終身學習最具說服力的實例，也為社會帶來正面能量與深刻啟發。

▲▼ 人生不設限！唐女士苦讀十餘載圓地政夢 成為竹市最高齡錄取公職人員 。（圖／翻攝新竹市政府）

地政事務所表示，唐女士的地政之路，啟蒙於她51歲時參加的估價師課程。雖非地政科系出身，但她憑藉個人對學習的熱情，在家人支持下利用工作之餘完成報考條件的各項課程，投入地政考試戰場長達十年有餘，終於在去年成功通過地政三等特考。實務訓練期間，她擔任地政事務所服務台的第一線工作人員，面對每日絡繹不絕的洽公民眾，總以親切的笑容、爽朗的笑聲拉近與民眾的距離。

依據公務人員任用法第27條的規定，各機關不得進用已屆限齡退休（65歲）之人員，因此唐女士即使完成培訓，仍無法被任用。

▲▼ 人生不設限！唐女士苦讀十餘載圓地政夢 成為竹市最高齡錄取公職人員 。（圖／翻攝新竹市政府）

「看到民眾對我的感謝眼神，就覺得一切都值得了。」唐女士表示，今年7月底受訓期滿，不得不離開地政事務所。但對於學習的熱情，並不會因此畫下休止符。目前已繼續規劃報名地政士，及估價師等不動產相關專業證照的考試。秉持「活到老、學到老」的精神，用行動證明人生從不設限，追夢永不嫌晚。

