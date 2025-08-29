高雄男上網看片才知「妻子是女優」！崩潰求離婚：都不給碰

▲男子上網看AV，發覺妻子與其他人拍攝性影像。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名男子阿勇（化名）與妻子小雪（化名）結褵多年，不過雙方已經許久沒有互動、發生關係。沒想到某次上網瀏覽AV網站時，阿勇意外發現小雪與其他男性拍攝AV、上傳到網路上，氣得一狀告上法院。高雄地院審理後，判小雪須給付499萬8,399元。

根據判決書內容，阿勇與小雪2000年間結婚，2人養育的子女都已成年。不過，自從2019年最後一次發生性關係以後，小雪便告知「無法再接受行房」，旋即搬到子女的房間，與阿勇分房睡。

除此以外，小雪也拒絕煮飯、用冷暴力對待阿勇。最終阿勇實在受不了，趁著調職的機會，搬到高雄與子女同住，台中的房子則是留給小雪居住。

阿勇的母親得知消息，特意打給小雪關心，詢問2人的感情是否有轉好，卻被媳婦告知「我們好不了」，還聲稱是「我兒子不要她」。不過後續再致電給兒子，阿勇的母親才知道，原來是小雪拒絕行房。

到高雄與子女同居以後，阿勇某次上網觀看AV影片時，無意間發現小雪竟與其他男性發生性行為，還將性影像上傳到網路上，提供網友們觀賞。阿勇對此感到十分崩潰，決定向法院訴請離婚，並且請求夫妻剩餘財產分配。

對此，小雪則辯稱，自己沒有跟別人拍攝性影像、上傳到網路平台，且阿勇每2周會回台中一次，難以認定有分居、不相往來的事實，所謂「婚姻已生重大破綻，而無回復之希望」等情況，純屬阿勇個人的主觀想法，難以認定她沒有想繼續維繫婚姻。

對於小雪的說法，高雄地院法官審理後不予採信，衡量夫妻財產的狀況以後，判小雪須給付499萬8,399元。