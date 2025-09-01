　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黃國昌拿10年前的話開嗆　吳崢反批：鼓動群眾製造暴力慣犯

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。黃國昌今（1日）引用民進黨發言人吳崢2015年的話，要乘以十倍送給總統賴清德。對此，吳崢表示，他譴責黃國昌是因為已經成為鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭。

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。黃國昌今（1日）表示，「我只能送他們四個字，丟人現眼」，他從學者時期就走上街頭，面對國家機器、暴政從來沒怕過，過去不會怕，「現在會怕賴清德用國家機器對付我？」

黃國昌也諷，賴清德不敢面對人民，所以用層層拒馬把人民抗議聲音阻絕在外，這不是2015年一群學子，「如果我沒有記錯的話，應該是那時候的民主鬥陣副總召，叫做吳崢，對馬英九所提的批評」，現在一模一樣的批評乘以十倍，送回給賴清德，完全沒有違和感。

對此，吳崢下午在臉書回應，黃國昌週末率眾上街，還對警察勒頸。黃國昌對脫序行徑的回應，竟是數度點名他。「搞清楚，沒錯我譴責黃國昌，我譴責因為黃國昌已經成為鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭。」

吳崢指出，7月時，黃國昌在民進黨部樓下舉行集會，小草闖入民進黨部砸蛋；上週末黃國昌率小草上街，又發生襲警、開車意圖衝撞，導致一共8名員警負傷。政客大可玩弄文字遊戲，但無法改變事物本質。就像不論怎麼硬拗，市長在辦公室騎飛輪收300萬也不會變合法；煞有介事取個「走讀」的名字，也不會改變那就是一場蓄意製造衝突的活動。

吳崢表示，過去他參與街頭運動，不只秉持非暴力，更重視和社會對話的訴求。如今，黃國昌一再鼓動小草劍走偏鋒，訴求是什麼？不就是公然要求總統破壞憲政介入司法？不就是要求另立標準，讓涉貪的政治人物享有特權？有何正當性可言？遑論黃國昌現在每次上街，就發生暴力事件！

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉播驚見「男球迷忘情揉奶」！MLB導播急卡畫面　58秒片瘋傳
快訊／10隻倉鼠丟馬桶　惡女慘了！
健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大！
快訊／東京女街頭遭割喉慘死　兇手抓到了
快訊／謝和弦法院提存40萬！開嗆陳德修
快訊／00929配息開獎！
浩鼎虧損78億！　宣布減資50%
鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭黃國昌拿10年前的話開嗆　吳崢反批：鼓動群眾製造暴力慣犯

巴拉圭工總報告示警：與中國建交如與虎謀皮　 應深化對台合作關係

證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

爆新經長龔明鑫「丟連結」給立委填拜會時間　楊瓊瓔：罕見溝通方式

羅智強當面重批黃暐瀚「有愧媒體人使命」　苗博雅：標準的情緒勒索

高雄補助吊車尾！陳其邁再嗆財劃法錯誤修法　「加劇南北失衡」

郝龍斌探望前主席吳伯雄談「黨主席期盼」　驚見盧秀燕藍勾勾按讚

參選黨魁起手式？　郝龍斌探望造王者吳伯雄、曝兩人有2共同點

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

遭黃國昌拿10年前的話開嗆　吳崢反批：鼓動群眾製造暴力慣犯

巴拉圭工總報告示警：與中國建交如與虎謀皮　 應深化對台合作關係

證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

爆新經長龔明鑫「丟連結」給立委填拜會時間　楊瓊瓔：罕見溝通方式

羅智強當面重批黃暐瀚「有愧媒體人使命」　苗博雅：標準的情緒勒索

高雄補助吊車尾！陳其邁再嗆財劃法錯誤修法　「加劇南北失衡」

郝龍斌探望前主席吳伯雄談「黨主席期盼」　驚見盧秀燕藍勾勾按讚

參選黨魁起手式？　郝龍斌探望造王者吳伯雄、曝兩人有2共同點

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

威廉下車《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

出油、扁塌也不怕！夏季「去油蓬鬆清潔髮品」推薦

【廣編】網美系旅店「福容徠旅澎湖」開幕！縣長陳光復親臨祝賀

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

政治熱門新聞

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

北京93閱兵「CRINK」領袖齊聚　台灣政界擬出席政要名單一次看

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

李四川稱從沒想過選舉　提韓國瑜：已經第2個人騙我

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛　綠委急停行程

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

證實獲邀93閱兵　李乾龍稱「身體不適」拒出席

藍前政務官若去中共93閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法

更多熱門

相關新聞

稱黃國昌對警勒頸是不實指控　民眾黨：過去與警爆衝突的是綠委

稱黃國昌對警勒頸是不實指控　民眾黨：過去與警爆衝突的是綠委

針對民眾黨前天「司法改革 公民走讀」活動，民進黨發言人韓瑩今（1日）表示，民眾黨主席黃國昌宣稱走讀，卻發生對警察勒頸、企圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀，請勿再帶頭違法。對此，民眾黨發言人張彤駁斥，並強調，民進黨刻意截取片段影像、拼湊敘事，再透過掌控的綠媒與側翼擴散，將自主上街的公民描繪成暴力群眾。事實上，透過當日完整的直播畫面即可清楚看見，黃國昌及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂「開車衝撞封鎖線」的情況。

黃國昌聊汽油彈、傅崐萁噹老柯　藍幹部交接「朝野有說有笑」

黃國昌聊汽油彈、傅崐萁噹老柯　藍幹部交接「朝野有說有笑」

走讀衝突內政部要嚴辦！黃國昌嗆丟人　綠：惡劣行徑令人不齒

走讀衝突內政部要嚴辦！黃國昌嗆丟人　綠：惡劣行徑令人不齒

爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

關鍵字：

黃國昌吳崢

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面