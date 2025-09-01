遭黃國昌拿10年前的話開嗆　吳崢反批：鼓動群眾製造暴力慣犯

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。黃國昌今（1日）引用民進黨發言人吳崢2015年的話，要乘以十倍送給總統賴清德。對此，吳崢表示，他譴責黃國昌是因為已經成為鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭。

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。黃國昌今（1日）表示，「我只能送他們四個字，丟人現眼」，他從學者時期就走上街頭，面對國家機器、暴政從來沒怕過，過去不會怕，「現在會怕賴清德用國家機器對付我？」

黃國昌也諷，賴清德不敢面對人民，所以用層層拒馬把人民抗議聲音阻絕在外，這不是2015年一群學子，「如果我沒有記錯的話，應該是那時候的民主鬥陣副總召，叫做吳崢，對馬英九所提的批評」，現在一模一樣的批評乘以十倍，送回給賴清德，完全沒有違和感。

對此，吳崢下午在臉書回應，黃國昌週末率眾上街，還對警察勒頸。黃國昌對脫序行徑的回應，竟是數度點名他。「搞清楚，沒錯我譴責黃國昌，我譴責因為黃國昌已經成為鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭。」

吳崢指出，7月時，黃國昌在民進黨部樓下舉行集會，小草闖入民進黨部砸蛋；上週末黃國昌率小草上街，又發生襲警、開車意圖衝撞，導致一共8名員警負傷。政客大可玩弄文字遊戲，但無法改變事物本質。就像不論怎麼硬拗，市長在辦公室騎飛輪收300萬也不會變合法；煞有介事取個「走讀」的名字，也不會改變那就是一場蓄意製造衝突的活動。

吳崢表示，過去他參與街頭運動，不只秉持非暴力，更重視和社會對話的訴求。如今，黃國昌一再鼓動小草劍走偏鋒，訴求是什麼？不就是公然要求總統破壞憲政介入司法？不就是要求另立標準，讓涉貪的政治人物享有特權？有何正當性可言？遑論黃國昌現在每次上街，就發生暴力事件！