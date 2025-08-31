計程車司機貼「1告示」！聯發科美女工程師讚：心暖暖的

▲小黃司機在車內貼暖心告示。（示意圖／Pexels）

真暖心！聯發科美女工程師劉甄詒（Serina）近日表示，她搭一輛計程車，車內寫「80歲長者免費」告示，原來司機常載長輩，一上車就先道歉，所以他希望長輩能安心一點，感受社會善意。網友讚，「社會需要多一點這樣的人，讓善念流傳。」

劉甄詒Threads發文，她坐到一台計程車，前座後背上貼「80歲以上長者，請告知！免費！」司機表示，有時會載到年紀大的長輩，大多去很近的地方，如診所、市場或是住家附近巷口，有些長輩一上車先道歉，「我要去的地方不遠，不知道你願不願意載？」

▲車內寫著「80歲長者免費」，還有眼尖的網友發現司機還用輪胎DIY一個協助長輩上車的把手。（圖／翻攝自Threads@serina0127）

司機說，他聽了反而辛酸，因為長輩已經行動不便，還要擔心造成他人麻煩，所以他才貼這張紙，80歲以上長輩不收錢，「至少讓他們安心一點，感受到社會還有善意啦。」

劉甄詒聽完後說，「心裡覺得暖暖的，真正的善意，從來不是錢的多少，而是讓人放心的相信——你從來都不麻煩。」

貼文一出，引發2.6萬名網友按讚，網友紛紛留言「這麼優秀的司機應該把他叫車的號碼提供一下，讓大家用新台幣教訓他才對啊」、「好想幫這位司機師傅按100個讚」、「社會需要多一點這樣的人，讓善念流傳」、「超棒的司機想知道他都跑哪一個縣市？看有沒有機會跟他叫車給個小費」。

